«Уголовник и прислуга»: Стрелков призвал не пускать Пригожина в публичное пространство
Экс-министр обороны ДНР заявил НСН, что отличной штурмовой пехоте ЧВК «Вагнер» нужно найти более эффективное применение.
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил в интервью НСН, что основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин не должен допускаться в публичное пространство России из-за своего «бэкграунда уголовника и прислуги».
«Я очень четко и жестко разделяю тех людей, которые воют на фронте и тех людей, которые от их имени говорят. У меня отношение резко отрицательное к Шойгу и Герасимову, но оно не распространяется на Вооруженные силы в целом, которым я желаю только успехов. То же самое можно сказать и о ЧВК «Вагнер». Это отличная штурмовая пехота, которую просто бездарнейшим образом укладывают в лобовых атаках – в Соледаре, Бахмуте и так далее. Найти этой пехоте гораздо более эффективное применение можно и нужно! Уж не знаю, насколько она финансируется самим Пригожиным, скорее всего, только через него. Кроме того, я считаю, что заявления Пригожина свидетельствуют о том, что человек с его бэкграундом уголовника и прислуги не должен допускаться в публичное поле РФ, чтобы не демонстрировать свойства его характера», - неожиданно категорично высказался Стрелков.
Поводом для столь резких высказываний, вероятно, стали данные из ряда открытых источников, что Пригожин в советское время отбывал многолетний срок в колонии. В 1996 году бизнесмен открыл комбинат питания «Конкорд», который в 2010 году посещал президент России Владимир Путин.
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