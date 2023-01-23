«Уголовник и прислуга»: Стрелков призвал не пускать Пригожина в публичное пространство

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил в интервью НСН, что основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин не должен допускаться в публичное пространство России из-за своего «бэкграунда уголовника и прислуги».

«Я очень четко и жестко разделяю тех людей, которые воют на фронте и тех людей, которые от их имени говорят. У меня отношение резко отрицательное к Шойгу и Герасимову, но оно не распространяется на Вооруженные силы в целом, которым я желаю только успехов. То же самое можно сказать и о ЧВК «Вагнер». Это отличная штурмовая пехота, которую просто бездарнейшим образом укладывают в лобовых атаках – в Соледаре, Бахмуте и так далее. Найти этой пехоте гораздо более эффективное применение можно и нужно! Уж не знаю, насколько она финансируется самим Пригожиным, скорее всего, только через него. Кроме того, я считаю, что заявления Пригожина свидетельствуют о том, что человек с его бэкграундом уголовника и прислуги не должен допускаться в публичное поле РФ, чтобы не демонстрировать свойства его характера», - неожиданно категорично высказался Стрелков.

Поводом для столь резких высказываний, вероятно, стали данные из ряда открытых источников, что Пригожин в советское время отбывал многолетний срок в колонии. В 1996 году бизнесмен открыл комбинат питания «Конкорд», который в 2010 году посещал президент России Владимир Путин.