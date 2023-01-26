Позвони мне, позвони: Стрелков готов возглавить штурмовиков ЧВК «Вагнер»

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) заявил НСН, что готов рассмотреть предложение основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о руководстве одним из штурмовых подразделений в зоне спецоперации.

Ранее Евгений Пригожин в ответ на запрос НСН заявил, что предлагает Стрелкову прибыть на территорию ЛНР для назначения на руководящую должность, согласно его компетенции, в одно из штурмовых подразделений. Стрелков считает, что подобные предложения должны делаться непублично.

«Считаю, что подобного рода предложения через интернет, Telegram не делаются. Если подобного рода предложения не жульничество и не провокация, то можно позвонить мне и все обсудить в военном режиме. Я человек военный, спецслужбист и принимать предложения о поездке куда-то там через Telegram, - это не совсем правильно. Переговоры должны вестись не в публичном режиме. Я готов рассмотреть предложение Пригожина», - сказал Стрелков.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) заявил НСН, что отличной штурмовой пехоте ЧВК «Вагнер» нужно найти более эффективное применение.

