«Герой, бро и уголовник»: Рогозин неожиданно вмешался в конфликт Стрелкова и Пригожина
Рогозин вслед за Пригожиным пригласил Стрелкова на фронт, на что получил резкий ответ экс-министра обороны ДНР, который назвал экс-главу «Роскосмоса» уродом и «героем».
В заочный конфликт экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина решил вмешаться экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
"ПРИСЛУГА УГОЛОВНИК": НАЧАЛО
Поводом для открытой дискуссии Стрелкова с Пригожиным стало интервью НСН, в котором Стрелков заявил, что основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин не должен допускаться в публичное пространство России из-за своего «бэкграунда уголовника и прислуги».
«Это отличная штурмовая пехота, которую просто бездарнейшим образом укладывают в лобовых атаках – в Соледаре, Бахмуте и так далее. Найти этой пехоте гораздо более эффективное применение можно и нужно! Уж не знаю, насколько она финансируется самим Пригожиным, скорее всего, только через него. Кроме того, я считаю, что заявления Пригожина свидетельствуют о том, что человек с его бэкграундом уголовника и прислуги не должен допускаться в публичное поле РФ, чтобы не демонстрировать свойства его характера», - высказался тогда Стрелков.
Один из командиров ЧВК «Вагнер» отреагировал на критику Стрелкова в адрес «музыкантов», назвав его диванным экспертом.
«Диванный эксперт, благодаря которому нам приходится отбивать те города, которые были сданы в 2014 году. Что касается его оскорбительных фраз по отношению к ЧВК «Вагнер», Стрелков ведет себя как последний трус и подлец, свои заявления он делает из теплой студии, а не на переднем крае», - сказал представитель «Вагнера».
Позже Стрелков написал в своем Telegram-канале, что не сказал ничего плохого в адрес бойцов ЧВК «Вагнер», а свой выпад адресовал «лично господину Пригожину».
«Если господин Пригожин желает высказать/выслушать в лицо все, что он считает нужным (равно и я) и готов сделать это в публичном пространстве - я уклоняться не буду», - обратился он к Пригожину, призвав его не использовать ответа своих «придворных».
"ДАЁТЕ ЗАДНЮЮ?": СТРЕЛКОВА ПОЗВАЛИ НА ШТУРМ
Спустя несколько дней основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на запрос НСН и пригласил экс-министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина) руководить одним из подразделений «музыкантов».
Пригожин отметил, что у командиров ЧВК крайне негативное отношение к Гиркину, однако он сумел убедить их в своём решении и готов предоставить ему возможность на фронте «проверить правильность его позиции и использовать его боевой опыт».
«Предлагаю ему прибыть на территорию ЛНР для назначения на руководящую должность, согласно его компетенции, в одно из штурмовых подразделений. Безусловно, высокую должность ему никто предложить не сможет, для этого необходимо показать свои возможности. Пора переходить от слов к делу», - заявил Пригожин.
Пригожин также подчеркнул, что бойцы ЧВК узнают о наборе либо из рекламы, либо по сарафанному радио, поэтому для Стрелкова было сделано исключение.
«Если вам требуется какая-то бумажка, мы вам её пришлём. Но если вы тупо приссали и даёте заднюю, то просьба в дальнейшем не беспокоить и дать нам спокойно работать», - заключил бизнесмен.
В том же ответе на запрос НСН основатель «Вагнера» признался, что пытался перекупить Стрелкова, чтобы тот приостановил критику ЧВК.
«Какое-то время мой представитель – Трошев Андрей Николаевич встречался с ним и просил за небольшую оплату приостановить критику ЧВК «Вагнер». Критика Стрелкова была крайне вредна ребятам и, в том числе, их могли тогда, посадить за наемничество», - заявил Пригожин.
СПЕЦСЛУЖБИСТ ГОТОВ
После этого заявления корреспондент НСН связался со Стрелковым, чтобы выяснить детали «их встречи» с Пригожиным. Экс-министр обороны ДНР не смог опровергнуть утверждения Евгения Пригожина о «небольших деньгах» за молчание, сам факт встречи Стрелков подтвердил.
«Я не собираюсь комментировать подобного рода вещи, поскольку если господин Пригожин считает, что он мне платил за какое-то молчание, ну, оставлю это на его совести. Я не скрывал, что у меня были контакты с представителями ЧВК «Вагнер» в 2016 году, но раскрывать их основу я лично считаю неправильным, по целому ряду причин, в том числе связанных с моей бывшей службой», - ушел от прямого ответа Стрелков.
При этом экс-министр обороны ДНР заявил НСН, что готов рассмотреть предложение Евгения Пригожина о руководстве одним из штурмовых подразделений в зоне спецоперации и призвал основателя «Вагнера» провести переговоры в другом режиме.
«Считаю, что подобного рода предложения через интернет, Telegram не делаются. Если подобного рода предложения не жульничество и не провокация, то можно позвонить мне и все обсудить в военном режиме. Я человек военный, спецслужбист и принимать предложения о поездке куда-то там через Telegram, - это не совсем правильно. Переговоры должны вестись не в публичном режиме. Я готов рассмотреть предложение Пригожина», - объяснил Стрелков.
"ВПЕРЁД, БРО!": РОГОЗИН ОСВЕЖИЛ ПАМЯТЬ
После чего в конфликт решил вмешаться экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, возглавляющий группу советников «Царские волки» в ДНР. На эту тему он написал пост в своем Telegram-канале.
«Гиркин, хорош языком чесать, давай вперед, на передовую. Ты и в Боснии, помню, всё время придумывал, почему тебе что-то мешает работать. Не доехал до фронта, вот тебе, вроде бы, шанс. Покажи, что ты мужик. Если есть вопросы, знаешь, как меня в Донецке найти. Я здесь уже. Но тебя в ЛНР ждут, вперёд, бро», - сказал Рогозин.
Ответ Стрелкова на выпад бывшего руководителя «Роскосмоса» не заставил себя долго ждать.
«Вот так вот бывает.... Оказывается, Рогозин меня еще с Боснии помнит: судя по риторике - в одном отряде со мной там воевал. Правда - я его совершенно в отряде не помню. И никто из моих тогдашних товарищей (некоторые живы) - тоже. Но разве можно не поверить человеку «с космическим зрением»? Тем более, такому герою, получившему контузию в настоящем боевом ресторане...», - написал Стрелков в Telegram-канале.
Завершил свою речь Стрелков заявлением о том, что не будет искать «урода» Рогозина в Донецке, а если пойдет воевать в составе «оркестра», то мнение Рогозина точно не спросит.
Рогозин же предположил, что у Стрелкова что-то с памятью. «Контузия, бро?» - написал он, поставив спор на паузу.
Напомним, что в конце декабря экс-глава Роскосмоса получил ранение в результате обстрела ресторанно-гостиничного комплекса в Донецке, где Рогозин проживал с группой военных советников.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+7 077 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 270 / сут.
- Международные резервы России за неделю выросли на $2,6 млрд
- Трамп заявил, что мог бы урегулировать конфликт на Украине за 24 часа
- СМИ: ЕС нашел законные основания для использования части активов Банка России
- В «Ростехе» заявили о создании способных наносить удары роем дронов для спецоперации
- Спрос на бухгалтеров, юристов и консультантов вырос на 69% в 2022 году
- Захарова призвала посла Германии прояснить позицию Берлина по конфликту на Украине
- Япония запретит экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и роботов
- Сенатор Джабаров заявил о раздражении после слов Нуланд о смягчении санкций
- Стрелков ответил на призыв Рогозина об отправке на передовую
- Пушилин: взятие Угледара может изменить расклад сил на фронте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru