«Герой, бро и уголовник»: Рогозин неожиданно вмешался в конфликт Стрелкова и Пригожина

В заочный конфликт экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина решил вмешаться экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

"ПРИСЛУГА УГОЛОВНИК": НАЧАЛО

Поводом для открытой дискуссии Стрелкова с Пригожиным стало интервью НСН, в котором Стрелков заявил, что основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин не должен допускаться в публичное пространство России из-за своего «бэкграунда уголовника и прислуги».

«Это отличная штурмовая пехота, которую просто бездарнейшим образом укладывают в лобовых атаках – в Соледаре, Бахмуте и так далее. Найти этой пехоте гораздо более эффективное применение можно и нужно! Уж не знаю, насколько она финансируется самим Пригожиным, скорее всего, только через него. Кроме того, я считаю, что заявления Пригожина свидетельствуют о том, что человек с его бэкграундом уголовника и прислуги не должен допускаться в публичное поле РФ, чтобы не демонстрировать свойства его характера», - высказался тогда Стрелков.

Один из командиров ЧВК «Вагнер» отреагировал на критику Стрелкова в адрес «музыкантов», назвав его диванным экспертом.

«Диванный эксперт, благодаря которому нам приходится отбивать те города, которые были сданы в 2014 году. Что касается его оскорбительных фраз по отношению к ЧВК «Вагнер», Стрелков ведет себя как последний трус и подлец, свои заявления он делает из теплой студии, а не на переднем крае», - сказал представитель «Вагнера».