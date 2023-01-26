Пригожин пригласил Стрелкова руководить подразделением ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в ответ на запрос НСН пригласил экс-министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина) руководить одним из подразделений "музыкантов".

По его словам, у командиров ЧВК крайне негативное отношение к Гиркину, однако он, подготовив ответ НСН, сумел убедить их в своём решении и готов предоставить ему возможность на фронте «проверить правильность его позиции и использовать его боевой опыт».

«Предлагаю ему прибыть на территорию ЛНР для назначения на руководящую должность, согласно его компетенции, в одно из штурмовых подразделений. Безусловно, высокую должность ему никто предложить не сможет, для этого необходимо показать свои возможности. Пора переходить от слов к делу», - ответил НСН Пригожин.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) заявил НСН, что отличной штурмовой пехоте ЧВК «Вагнер» нужно найти более эффективное применение.

