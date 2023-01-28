Пригожин предложил Стрелкову два варианта участия в ЧВК «Вагнер»

По данным Пригожина, телефон его представителя Андрея Трошева Стрелкову передали, и даже состоялся один телефонный звонок, но пока «ни о чем не договорились».

«Как будет обстоять дело дальше? Трошев пригласит его в Луганск. Там он попадет на стандартную процедуру – совет командиров. Только по совету командиров возможно стать на любое командное звено, даже в составе отделения. Назовите командиров, озлобленных на него!.. (Они – прим. НСН) зададут ему вопросы: скажи, сучонок, как ты сдал Славянск, расскажи, как ты брал деньги, тварь поганая, у Ахметова, чтобы сбежать от него. Расскажи, как ты бросил пацанов, гаденыш! И все остальные вопросы. Вероятнее всего, на этом жизнь Стрелкова не закончится, но вопросы будут заданы – без них никак… ведь этот человек не славится своей отвагой, своей мужеством и своей надежностью», - отметил Пригожин.

По словам основателя ЧВК, если он скажет «свое слово», Стрелкова все же отправят в тренировочный лагерь. Если все пройдет благополучно, бывшего министра через месяц «бросят в самое пекло», чтобы тот смог доказать свою надежность в боевых условиях.

«Останется жив – пожму ему руку,.. погибнет – похороним с почестями», - сказал Пригожин.

Также Пригожин предложил Стрелкову второй вариант - прийти в ЦВК «Вагнер» «как обычному штурмовику», пройти отбор и обучение и воевать.

«День за днем, подвиг за подвигом отстаивая свое место командира отделения штурмовой группы», - подчеркнул Пригожин.

Он также напомнил, что авторитет бывшего министра обороны ДНР у бойцов ЧВК, воюющих на Донбассе, «не ниже плинтуса, а ниже городской канализации».

Ранее Евгений Пригожин в ответ на запрос НСН заявил, что предлагает Стрелкову прибыть на территорию ЛНР для назначения на руководящую должность, согласно его компетенции, в одно из штурмовых подразделений. Игорь Стрелков заявил НСН, что готов рассмотреть предложение основателя ЧВК «Вагнер».

