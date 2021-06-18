«Просто катастрофа!» Иммунолог допустил закрытие метро в Москве из-за COVID-19

«С учетом того, что сейчас просто катастрофа с койками, я думаю, что Сергей Семенович (Собянин - прим. НСН), человек ответственный и решительный, он может вообще всех посадить по домам, как было в Ухане в феврале 2020 года. Тогда вообще никто на улицу не выходил. Если до этого дойдет, то могут закрыть и метро. Почему нет? Может и закроют», - считает Болибок.

По его словам, срок ограничений может составить от одного до полутора месяцев.

«Срок ограничения всегда рассчитывается из максимального инкубационного периода инфекции. В инкубационном периоде две недели, нужны два-три инкубационных периода, два как минимум. То есть месяц-полтора», - пояснил аллерголог-иммунолог.

Он подтвердил, что в Москву пришел индийский штамм, который угрожает не только взрослым, но и малышам в детсадах и яслях.

«Сейчас индийский штамм идет, дети им тоже заражаются. Главные пути распространения вируса - это места скопления людей. Прежде всего, предприятия торговли и сферы обслуживания, общепит, общественный транспорт, а также рабочие места, где люди скапливаются в большом количестве в офисах, учебные заведения, детсады и ясли», - заключил собеседник НСН.

С 15 по 19 июня указом мэра Москвы Сергея Собянина были продлены нерабочие дни. В период с 13 по 20 июня приостановлена деятельность фудкортов, детских игровых комнат, зоопарков. С 16 июня в столице ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан.