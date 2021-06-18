«Просто катастрофа!» Иммунолог допустил закрытие метро в Москве из-за COVID-19
В Москве сложилась опасная ситуация с местами в больницах для больных коронавирусом, заявил «Радиоточке НСН» Владимир Болибок.
Московские власти в рамках новых мер по борьбе с COVID-19 могут применить «китайскую модель», когда людям было запрещено выходить на улицу, а в перспективе – даже закрыть метро, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Мэр Москвы Сергей Собянин накануне заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается, в связи с чем могут быть введены жесткие временные ограничения. 18 июня введены ограничения на проведение массовых мероприятий, в частности, в столице закроются фан-зоны для футбольных болельщиков. СМИ пишут о возможности нового локдауна.
«С учетом того, что сейчас просто катастрофа с койками, я думаю, что Сергей Семенович (Собянин - прим. НСН), человек ответственный и решительный, он может вообще всех посадить по домам, как было в Ухане в феврале 2020 года. Тогда вообще никто на улицу не выходил. Если до этого дойдет, то могут закрыть и метро. Почему нет? Может и закроют», - считает Болибок.
По его словам, срок ограничений может составить от одного до полутора месяцев.
«Срок ограничения всегда рассчитывается из максимального инкубационного периода инфекции. В инкубационном периоде две недели, нужны два-три инкубационных периода, два как минимум. То есть месяц-полтора», - пояснил аллерголог-иммунолог.
Он подтвердил, что в Москву пришел индийский штамм, который угрожает не только взрослым, но и малышам в детсадах и яслях.
«Сейчас индийский штамм идет, дети им тоже заражаются. Главные пути распространения вируса - это места скопления людей. Прежде всего, предприятия торговли и сферы обслуживания, общепит, общественный транспорт, а также рабочие места, где люди скапливаются в большом количестве в офисах, учебные заведения, детсады и ясли», - заключил собеседник НСН.
С 15 по 19 июня указом мэра Москвы Сергея Собянина были продлены нерабочие дни. В период с 13 по 20 июня приостановлена деятельность фудкортов, детских игровых комнат, зоопарков. С 16 июня в столице ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан.
18 июня Собянин объявил об ограничениях по численности зрителей на массовых и зрелищных мероприятиях, а также временном закрытии танцполов и фан-зон для болельщиков Евро-2020.
Как накануне сообщил Forbes, ссылаясь на свои источники, в Москве с 20 июня может быть введен «локдаун для непривитых», а привитых ограничения не коснутся.
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