Центр Гамалеи призвал провести вакцинацию за несколько месяцев

Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Гамалеи, разработавшего вакцину Спутник V Владимир Гущин на пресс-конференции в НСН заявил, что растягивать программу вакцинации нельзя.

«Люди, которые вообще не получили прививку или перенесли заболевание год назад, должны изучить материалы, которые накопила наука к этому времени, которые сейчас доступны и явном образом говорят о том, что необходимо вакцинироваться. Нам нужно нацеливаться на группу людей, которые еще не получили препарат. Потому что мы знаем, что люди, которые не получили вакцину, они очень восприимчивы. Ситуация меняется, становится больше случаем заболевания среди молодых, больше тяжелых случаев. Вакцина защищает от тяжелых случаев», - отметил Гущин.

По его словам, ревакцинировать придется людей с низким уровнем антител из-за появления новых штаммов вируса.

«У людей, у которых со временем после первичной вакцинации уровень антител сильно снизился, их необходимо ревакцинировать. Мы знаем, что вакцина работает, и для того, чтобы продемонстрировать эффект вакцины в полной мере, необходимо в максимально короткие сроки создать коллективный иммунитет, сжать программу вакцинации до нескольких месяцев, не растягивать ее», - добавил Гущин.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко на пресс-конференции в НСН заявила, что необходимо мотивировать людей вакцинироваться и предложила сделать день вакцинации выходным.

