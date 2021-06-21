Злая «Дельта». Мутировавший индийский штамм бьет рекорды в России

Почти 90% случаев заболевания в Москве относятся к заражению мутировавшей версией индийского штамма. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он заявил ТАСС, что для защиты от «Дельты» уровень антител должен быть вдвое выше, чем при уханьском штамме.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, чем мутировавший индийский штамм отличается от уханьского.

«Картина более агрессивная. Протекает более молниеносно по сравнению с уханьским штаммом. Он злее», — заявил Гинцбург в эфире передачи «Вести недели» на канале «Россия 1».

Специалист отметил, что при индийской мутации болезнь быстрее развивается от легких симптомов до тяжелых форм. Из-за этого у организма остается меньше времени на выработку антител и создание иммунитета.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова перечислила симптомы «Дельты»: это насморк, боль в горле и головная боль. По ее словам, от легкой до тяжелой или средней тяжести формы заболевания проходит всего 3-5 дней.

Ситуация с индийским штаммом коронавируса стала настолько серьезной, что появилась вероятность повторения в столице «уханьского» сценария. Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» в том числе допустил закрытие метро.

«С учетом того, что сейчас просто катастрофа с койками, я думаю, что Сергей Семенович (Собянин - прим. НСН), человек ответственный и решительный, он может вообще всех посадить по домам, как было в Ухане в феврале 2020 года. Тогда вообще никто на улицу не выходил. Если до этого дойдет, то могут закрыть и метро. Почему нет? Может, и закроют», - считает Болибок.