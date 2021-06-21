Злая «Дельта». Мутировавший индийский штамм бьет рекорды в России
От легкой до тяжелой или средней тяжести формы заболевания проходит всего 3-5 дней.
Индийский штамм коронавируса продолжает мутировать. В штате Махараштра выявлено 20 случаев заражения новым штаммом, который получил название «Дельта плюс». По сообщениям СМИ, этот подвид вируса отличается мутацией в спайковом белке, что делает его устойчивым к антителам и, соответственно, более опасным для организма.
Тем временем, предыдущая «версия» индийского штамма – «Дельта» - продолжает атаковать Россию. За последние несколько дней число заболевших COVID-19 в Москве резко выросло. По данным на 19 июня, за сутки было выявлено 9120 новых случаев заболевания. Это является абсолютным рекордом за все время наблюдений. Примечательно, что предыдущий максимум — 9 056 — был зарегистрирован за день до этого. В России за сутки выявили 17 906 случаев заражений COVID-19, что стало максимальным приростом с 31 января.
Почти 90% случаев заболевания в Москве относятся к заражению мутировавшей версией индийского штамма. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он заявил ТАСС, что для защиты от «Дельты» уровень антител должен быть вдвое выше, чем при уханьском штамме.
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, чем мутировавший индийский штамм отличается от уханьского.
«Картина более агрессивная. Протекает более молниеносно по сравнению с уханьским штаммом. Он злее», — заявил Гинцбург в эфире передачи «Вести недели» на канале «Россия 1».
Специалист отметил, что при индийской мутации болезнь быстрее развивается от легких симптомов до тяжелых форм. Из-за этого у организма остается меньше времени на выработку антител и создание иммунитета.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова перечислила симптомы «Дельты»: это насморк, боль в горле и головная боль. По ее словам, от легкой до тяжелой или средней тяжести формы заболевания проходит всего 3-5 дней.
Ситуация с индийским штаммом коронавируса стала настолько серьезной, что появилась вероятность повторения в столице «уханьского» сценария. Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» в том числе допустил закрытие метро.
«С учетом того, что сейчас просто катастрофа с койками, я думаю, что Сергей Семенович (Собянин - прим. НСН), человек ответственный и решительный, он может вообще всех посадить по домам, как было в Ухане в феврале 2020 года. Тогда вообще никто на улицу не выходил. Если до этого дойдет, то могут закрыть и метро. Почему нет? Может, и закроют», - считает Болибок.
По его словам, срок ограничений может составить от одного до полутора месяцев.
«Срок ограничения всегда рассчитывается из максимального инкубационного периода инфекции. В инкубационном периоде две недели, нужны два-три инкубационных периода, два как минимум. То есть месяц-полтора», - пояснил аллерголог-иммунолог.
Он подтвердил, что в Москву пришел индийский штамм, который угрожает не только взрослым, но и малышам в детсадах и яслях.
«Сейчас индийский штамм идет, дети им тоже заражаются. Главные пути распространения вируса - это места скопления людей. Прежде всего, предприятия торговли и сферы обслуживания, общепит, общественный транспорт, а также рабочие места, где люди скапливаются в большом количестве в офисах, учебные заведения, детсады и ясли», - заключил собеседник НСН.
Ранее в пятницу стало известно о продлении в столице до 29 июня ограничительных мер по коронавирусу. До этого времени в Москве останутся закрытыми фудкорты, детские игровые комнаты и зоопарки. В ночные часы (с 23.00 до 6.00) запрещено оказывать услуги общественного питания за исключением продажи товаров, обслуживания на вынос и доставки еды. В этот же период запрещены развлекательные мероприятия в клубах, караоке, барах и на дискотеках.
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