Священник РПЦ Максимов заполучил пожизненный титул вождя в Нигерии

Председатель миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки Русской православной церкви иерей Георгий Максимов заявил, что получил от короля нигерийского народа игбо пожизненный титул высокого вождя под именем Озурумба I. Об этом рассказывает РИА Новости.

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Ранее священнослужитель говорил, что монарх Игве Ннамчи Эммануил сделал его высоким вождем земли игбо и провел коронацию. Максимов объяснил, что это является знаком уважения к нему как представителю РПЦ.

Также уточнил, что большая группа представителей нигерийского народа, включая короля, готовится принять православие.

Отвечая на вопрос, не противоречит ли это ограничению на занятие священнослужителями выборных должностей, Максимов пояснил, что титул пожизненный и является почетным, а не работой.

До этого в РПЦ заявили о праве Третьяковки сверять сохранность «Троицы» Рублева.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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