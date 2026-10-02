При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал двухлетний малыш

В Яковлевском округе Белгородской области в поселке Томаровка в результате детонации беспилотного летательного аппарата пострадал двухлетний мальчик. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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У ребенка выявили травму глаза и осколочные ранения мягких тканей лица. Его отвезли в детскую областную клиническую больницу. На месте происшествия зафиксировали повреждения остекления и кровли двух социальных объектов.

Ранее в Туапсе обломки БПЛА после падения повредили инфраструктуру одного из местных предприятий, сообщал оперштаб Краснодарского края.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:БеспилотникиДетиБелгородская областьВСУ

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