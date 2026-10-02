При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал двухлетний малыш

У ребенка выявили травму глаза и осколочные ранения мягких тканей лица. Его отвезли в детскую областную клиническую больницу. На месте происшествия зафиксировали повреждения остекления и кровли двух социальных объектов.



Ранее в Туапсе обломки БПЛА после падения повредили инфраструктуру одного из местных предприятий, сообщал оперштаб Краснодарского края.

