Инцидент произошёл 15 декабря 2024 года: из‑за крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» загрязнению подверглись 54 км береговой линии. В 2025 году 141 пляж в районе Анапы и девять в Темрюкском районе были закрыты по решению Роспотребнадзора.

Сейчас работы по очистке вышли на финальную стадию. Как сообщил Кондратьев, на участках с загрязнением песок заменяют или насыпают на 50 см — и по заключению Роспотребнадзора такие пляжи уже пригодны для использования. Галечные участки, не затронутые мазутом, прошли экспертизу и тоже одобрены к открытию.



27 марта губернатор уточнил, что восемь галечных пляжей Анапы уже признаны безопасными: пробы воды и грунта соответствуют нормативам, и их готовят к запуску. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в феврале допускала, что ситуация может улучшиться к началу курортного сезона, хотя для детского отдыха пляжи пока не рекомендованы.

Директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов рассказывал НСН, что завоз на пляжи Анапы карьерного песка — разумное и правильное решение, несмотря на то, что он нуждается в ветрозащите и подвержен вымыванию.

«Я полностью поддерживаю решение краевых властей начать завоз карьерного песка на оставшиеся 13 километров пляжей Анапы. Отмечу, что речь идет о самом городе-курорте, о части Витязевской косы, но ни в коем случае не нужно этого делать на особо охраняемой природной территории “Анапская пересыпь”. Во-первых, там было не так много мазута — в основном он пришелся на Витязевскую бухту и на самом город Анапу. Во-вторых, много мазута уже убрали, и природа может восстановиться самостоятельно. Что касается карьерного песка, его везут из Темрюкского района, инвестор за свои деньги уже завез 70 сантиметров песка или 40 тысяч тонн на километровый участок пляжа. Песок десятки раз просеивала техника, хотя, естественно, мазут остался в толще песка. Не исключаем, что его может поднять очень сильным штормом и выкинуть обратно, но это маловероятно, к тому же мазут уже не опасен. За самим процессом внимательно наблюдали специалисты, в частности, ведущие эксперты из Института океанологии», — сказал Пукалов.