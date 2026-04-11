Губернатор Кубани пообещал Путину открыть все замазученные пляжи
Власти Краснодарского края анонсировали открытие черноморских пляжей, а волонтеры продолжают бить тревогу из-за нефтепродуктов и пальмового масла на побережье.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным объявил, что все пляжи региона будут открыты в 2026 году после завершения работ по ликвидации последствий нефтяного разлива в Керченском проливе.
Инцидент произошёл 15 декабря 2024 года: из‑за крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» загрязнению подверглись 54 км береговой линии. В 2025 году 141 пляж в районе Анапы и девять в Темрюкском районе были закрыты по решению Роспотребнадзора.
Сейчас работы по очистке вышли на финальную стадию. Как сообщил Кондратьев, на участках с загрязнением песок заменяют или насыпают на 50 см — и по заключению Роспотребнадзора такие пляжи уже пригодны для использования. Галечные участки, не затронутые мазутом, прошли экспертизу и тоже одобрены к открытию.
27 марта губернатор уточнил, что восемь галечных пляжей Анапы уже признаны безопасными: пробы воды и грунта соответствуют нормативам, и их готовят к запуску. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в феврале допускала, что ситуация может улучшиться к началу курортного сезона, хотя для детского отдыха пляжи пока не рекомендованы.
Директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов рассказывал НСН, что завоз на пляжи Анапы карьерного песка — разумное и правильное решение, несмотря на то, что он нуждается в ветрозащите и подвержен вымыванию.
«Я полностью поддерживаю решение краевых властей начать завоз карьерного песка на оставшиеся 13 километров пляжей Анапы. Отмечу, что речь идет о самом городе-курорте, о части Витязевской косы, но ни в коем случае не нужно этого делать на особо охраняемой природной территории “Анапская пересыпь”. Во-первых, там было не так много мазута — в основном он пришелся на Витязевскую бухту и на самом город Анапу. Во-вторых, много мазута уже убрали, и природа может восстановиться самостоятельно. Что касается карьерного песка, его везут из Темрюкского района, инвестор за свои деньги уже завез 70 сантиметров песка или 40 тысяч тонн на километровый участок пляжа. Песок десятки раз просеивала техника, хотя, естественно, мазут остался в толще песка. Не исключаем, что его может поднять очень сильным штормом и выкинуть обратно, но это маловероятно, к тому же мазут уже не опасен. За самим процессом внимательно наблюдали специалисты, в частности, ведущие эксперты из Института океанологии», — сказал Пукалов.
ТОЛЬКО В МАЗУТЕ ПРОБЛЕМА?
В Кубанском казачьем центре «Баско» рассказали, что в результате пожара и разрушения резервуаров и складов произошли выбросы огромного количества загрязняющего вещества «жировая смесь» (пальмовое масло). В условиях низких температур февраля-марта пальмовое масло образовало плотные, вязкие пласты, которые при контакте с прибрежным грунтом и остаточным мазутным загрязнением создали устойчивый токсичный конгломерат. Экологи и волонтеры бьют тревогу, называя происходящее необъявленной чрезвычайной ситуацией техногенного характера.
Руководитель волонтерского штаба «Дельфины» в п. Волна Темрюкского района Александр Кирпа рассказал НСН, что волонтеры два месяца очищали два километра черноморского берега от мазута и пальмового масла, от последнего осталось очистить еще порядка 10 километров.
«Был пожар из-за обломков БПЛА. Какая-то часть пальмового масла попала в море. Сейчас непонятны масштабы. Мы собрали 200 тонн отходов на участке в два километра. Все загрязнено еще на два километра левее, а также Керченский пролив — это около семи километров. Я думаю, что мы соберем около тысячи тонн. Местные власти находятся в координации с волонтерами, они помогают, транспорт вывозит отходы эти. Не так рьяно, конечно, потому что не считают, что это некое ЧС. Оно и не объявлялось. Об этой ситуации в принципе все как-то молчат, огласке это не предается. Уже два месяца, как выбросы произошли. Это было 15 февраля. Прогнозировать тяжело. Мы ведем уборку по мере возможности. Вот два километра очищали два месяца. Осталось еще порядка 9-10 километров. Уборка идет вручную, потому что это труднодоступные места, техника туда слабо подходит. Утесы доходят до 40 метров, дожди идут. Тем составом, который есть сегодня, еще долго будем убирать», — сказал собеседник НСН.
Кроме того, кубанский казачий центр «Баско» и волонтёрский штаб «Дельфины» призывают власти официально объявить ЧС федерального уровня и квалифицировать деятельность штаба «Дельфины» как аварийно-спасательную.
Анапский блогер Андрей Маковозов, в свою очередь, опубликовал кадры последствий продолжающегося в городе‑курорте шторма. Прибрежная зона оказалась завалена мусором, водорослями и медузами — из‑за этого пляжи выглядят как огромная свалка.
По словам блогера, сотрудники управления курортов Анапы уже приступили к уборке: они собирают отходы в мешки, однако объём работ остаётся значительным. Кроме того, погода остаётся нестабильной: с юга приближается грозовой фронт, траектория движения которого пока не определена.
Реабилитационный центр «Жемчужная» в Анапе вновь принимает птиц, испачканных нефтепродуктами. Волонтёры и местные жители фиксируют загрязнение береговой линии и большое число пострадавших пернатых.
За последние сутки в центр поступило около 50 птиц, полностью покрытых мазутом — от лап до клюва. Накануне туда же доставили пять гагар в тяжёлом состоянии. По словам добровольцев, процесс очистки идёт медленно: нефтепродукты крайне трудно отмываются.
Часть пострадавших птиц уже получила необходимую помощь и приведена в порядок. Однако к вечеру в центре, который финансируется исключительно за счёт пожертвований, почти закончились моющие средства. Волонтёрам пришлось обратиться к горожанам с просьбой помочь закупить новую партию.
Жители Анапы также сообщают о десятках замазученных птиц на пляжах в Витязево и возле «Гранд отеля Анапа». На берегу вновь обнаружены пятна мазута — как мелкие вкрапления, так и крупные сгустки. При этом официальных комментариев о причинах загрязнения пока нет: информация о новых выбросах мазута в Чёрное море не поступала, а власти ситуацию не комментируют.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин сказал НСН, что цены на туры в Анапу вырастут за месяц-полтора после заявления вице-премьера Савельева о готовности пляжей к 1 июня.
