Цены на туры в Анапу вырастут за месяц-полтора после заявления вице-премьера Савельева о готовности пляжей к 1 июня, заявил НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

Пляжи побережья Анапы будут открыты к 1 июня текущего года, рассчитывает вице-премьер РФ Виталий Савельев. Более 90% мазута убрано, вода пригодна для использования, заявил он «Вестям». Ромашкин рассказал, как это отразится на ценах.