Парламент ИРИ: РФ получит особые условия в Ормузском проливе
У России и Китая будут особые условия прохода через Ормузский пролив. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эбрахима Азизи.
По его словам, это касается и торговых судов, и танкеров. Азизи напомнил, что РФ и КНР всегда поддерживали ИРИ и сотрудничали с ней, оставаясь рядом в самые трудные времена. Политик заметил, что Ормузский пролив является частью территориальных вод и географии Ирана, поэтому Тегеран может принимать по нему любые решения, которые сочтет необходимыми.
Ранее генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в интервью НСН рассказал, что в ходе конфликта с США и Израилем Иран уничтожил практически все военные базы США в странах Ближнего Востока и в зоне Персидского залива, «наказал» американских союзников и нанес удар по Израилю, которого еще не было в истории этой страны.
