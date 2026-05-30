МИД РФ: Норвегия хочет нацелить РСЗО на Кольский полуостров
Норвежские военные собираются нацелить дальнобойное оружие на Кольский полуостров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей посольства РФ в Осло.
Отмечается, что Норвегия хочет разместить в своих северных регионах ударные вооружения, в частности южнокорейские РСЗО дальностью до 500 км. В дипмиссии подчеркнули, что угрожающие безопасности соседнего государства действия Осло не останутся без адекватного военно-технического ответа РФ.
В последние годы в России отмечают беспрецедентную активность НАТО у западных границ. При этом в Кремле не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли об открытости к равноправному диалогу, призывая Запад отказаться от курса на милитаризацию континента.
Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о заявлениях НАТО о нападении на Калининград, подчеркнул, что у Москвы есть все средства, чтобы сравнять с землей тех, кто попытается атаковать российские базы ПВО, передают «Известия».
