Митрополит Иларион вернулся в Россию после задержания
Митрополит Иларион вернулся в Россию после освобождения из изолятора в Чехии. Об этом говорится в его Telegram-канале.
Известно, что митрополит РПЦ прилетел в Москву в ночь с 29 на 30 мая в аэропорт «Внуково». По данным РИА Новости, рейс «Turkish Airlines» TK421, которым прибыл в РФ Иларион, приземлился из Стамбула с опозданием на 22 минуты.
25 мая полиция в Чехии задержала митрополита Илариона после получения анонимного сигнала о том, что священнослужитель якобы перевозил в своем авто запрещенные вещества. При этом сам митрополит РПЦ опроверг причастность к их незаконному хранению и назвал свое задержание провокацией.
Инциденту предшествовал длительный период давления на митрополита Илариона и православную общину в Карловых Варах. 26 мая стало известно об освобождении священнослужителя, обвинения ему не предъявили.
Ранее митрополит Иларион рассказал об условиях содержания в изоляторе в Чехии, сообщив, что его не кормили, а в изоляторе было очень холодно и не было подушек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Митрополит Иларион вернулся в Россию после задержания
- Врач Трампа: Политик в отличном состоянии по итогам обследования
- МИД РФ: Норвегия хочет нацелить РСЗО на Кольский полуостров
- В ISU не выдали сыну Плющенко разрешение на смену спортивного гражданства
- В Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ погиб мужчина
- Депутат: С 1 июня Соцфонд будет принимать заявки на новую семейную выплату
- МО: За ночь силы ПВО сбили 127 БПЛА ВСУ
- «Просто прибрали к рукам»: США отобрали у Ирана криптовалюту на $1 млрд
- Омбудсмен: Поиск пропавших жителей Курской области продолжается
- Жителей Запорожья призвали не ездить по трассе «Новороссия» из-за мин ВСУ