Митрополит Иларион вернулся в Россию после задержания

Митрополит Иларион вернулся в Россию после освобождения из изолятора в Чехии. Об этом говорится в его Telegram-канале.

Известно, что митрополит РПЦ прилетел в Москву в ночь с 29 на 30 мая в аэропорт «Внуково». По данным РИА Новости, рейс «Turkish Airlines» TK421, которым прибыл в РФ Иларион, приземлился из Стамбула с опозданием на 22 минуты.

25 мая полиция в Чехии задержала митрополита Илариона после получения анонимного сигнала о том, что священнослужитель якобы перевозил в своем авто запрещенные вещества. При этом сам митрополит РПЦ опроверг причастность к их незаконному хранению и назвал свое задержание провокацией.

Инциденту предшествовал длительный период давления на митрополита Илариона и православную общину в Карловых Варах. 26 мая стало известно об освобождении священнослужителя, обвинения ему не предъявили.

Ранее митрополит Иларион рассказал об условиях содержания в изоляторе в Чехии, сообщив, что его не кормили, а в изоляторе было очень холодно и не было подушек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: © РИА Новости, Владимир Федоренко
