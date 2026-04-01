Завоз на пляжи Анапы карьерного песка — разумное и правильное решение, несмотря на то, что он нуждается в ветрозащите и подвержен вымыванию. Об этом НСН заявил директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.

На пляжи Анапы завозят искусственное покрытие, которое сильно отличается по составу от домазутного песка. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. По мнению некоторых экологов, в карьерном песке много глины и ила с плотными кусками разного размера, а также почти нет кварца, который дает привычные свойства. Эксперты полагают, что ветер и штормы будут выдувать легкие частицы, останутся только глина и ил. Пукалов заявил, что поддерживает решение властей о завозе карьерного песка на пляжи Анапы.

«Я полностью поддерживаю решение краевых властей начать завоз карьерного песка на оставшиеся 13 километров пляжей Анапы. Отмечу, что речь идет о самом городе-курорте, о части Витязевской косы, но ни в коем случае не нужно этого делать на особо охраняемой природной территории “Анапская пересыпь”. Во-первых, там было не так много мазута — в основном он пришелся на Витязевскую бухту и на самом город Анапу. Во-вторых, много мазута уже убрали, и природа может восстановиться самостоятельно. Что касается карьерного песка, его везут из Темрюкского района, инвестор за свои деньги уже завез 70 сантиметров песка или 40 тысяч тонн на километровый участок пляжа. Песок десятки раз просеивала техника, хотя, естественно, мазут остался в толще песка. Не исключаем, что его может поднять очень сильным штормом и выкинуть обратно, но это маловероятно, к тому же мазут уже не опасен. За самим процессом внимательно наблюдали специалисты, в частности, ведущие эксперты из Института океанологии», — сказал Пукалов.