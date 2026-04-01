Эколог поддержал завоз карьерного песка на пляжи Анапы
Воздух и море в Анапе сегодня уже абсолютно чистые, безопасен и песок, который сейчас завозят на некоторые пляжи курорта, сказал НСН Роман Пукалов.
Завоз на пляжи Анапы карьерного песка — разумное и правильное решение, несмотря на то, что он нуждается в ветрозащите и подвержен вымыванию. Об этом НСН заявил директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.
На пляжи Анапы завозят искусственное покрытие, которое сильно отличается по составу от домазутного песка. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. По мнению некоторых экологов, в карьерном песке много глины и ила с плотными кусками разного размера, а также почти нет кварца, который дает привычные свойства. Эксперты полагают, что ветер и штормы будут выдувать легкие частицы, останутся только глина и ил. Пукалов заявил, что поддерживает решение властей о завозе карьерного песка на пляжи Анапы.
«Я полностью поддерживаю решение краевых властей начать завоз карьерного песка на оставшиеся 13 километров пляжей Анапы. Отмечу, что речь идет о самом городе-курорте, о части Витязевской косы, но ни в коем случае не нужно этого делать на особо охраняемой природной территории “Анапская пересыпь”. Во-первых, там было не так много мазута — в основном он пришелся на Витязевскую бухту и на самом город Анапу. Во-вторых, много мазута уже убрали, и природа может восстановиться самостоятельно. Что касается карьерного песка, его везут из Темрюкского района, инвестор за свои деньги уже завез 70 сантиметров песка или 40 тысяч тонн на километровый участок пляжа. Песок десятки раз просеивала техника, хотя, естественно, мазут остался в толще песка. Не исключаем, что его может поднять очень сильным штормом и выкинуть обратно, но это маловероятно, к тому же мазут уже не опасен. За самим процессом внимательно наблюдали специалисты, в частности, ведущие эксперты из Института океанологии», — сказал Пукалов.
Вместе с тем собеседник НСН подтвердил, что карьерный песок нуждается в ветрозащите, а также объяснил, что мелкая фракция уйдет из него буквально через день-два.
«Конечно, есть опасность того, что приличная часть этого песка при сильном шторме будет смыта. Конечно, песок мелковат, в нем есть глинистые включения. Это нужно устранять, нужно следить за процессом отгрузки песка на карьерах. Песок этот кварцевый, по своей структуре он примерно такой же, как анапский, это древний речной песок, который когда-то был берегом моря. Безусловно, он нуждается в ветрозащите — для этого нужно на всех 13 километрах повсеместно ставить полутораметровый штакетник: можно из тростниковых матов, можно обычный штакетник. Такой штакетник также защитит и уникальную, зачастую краснокнижную растительность дюн. Мелкая фракция уйдет через день-два. Как раз поэтому песок и ходят завезти до начала сезона — чтобы он улежался, а сверху сформировался защитный слой. Раньше это функцию выполняла ракушка, создавая панцирь на поверхности. В этом песке ракушки, к сожалению, нет. Мы очень надеемся, что ее намоет морем», — подчеркнул эколог.
В заключение эксперт указал на то, что воздух и море в Анапе сейчас абсолютно чистые, а часть пляжей уже открыта. Осталось лишь аккуратно откачать мазут из двух фрагментов танкеров и поднять их со дня моря.
«Сейчас в Анапе открыты галечные пляжи, также откроют пляжи, где был насыпан песок. Само море чистое — в нем превышения содержания нефтепродуктов не фиксировалось с июня 2025 года. Воздух абсолютно чистый, мазут, оставшийся на дне моря, уже не несет смертельной опасности, а удушающий запах нефтепродуктов выветрился буквально за два-три дня. Курорт никуда не пропал. Однако три фрагмента танкеров остаются на дне Керченского пролива, из них два до сих пор заполнены мазутом. Первоочередная задача — откачать этот мазут без утечек, поднять фрагменты вместе с коффердамами — защитными сооружениями. Если все будет сделано аккуратно и грамотно, то новых утечек мы не ждем. Надеюсь, что до начала сезона потенциальная угроза будет устранена», — подытожил он.
Ранее депутат Госдумы Алексей Волоцков заявил, что часть пляжей Анапы вполне могут быть открыты к началу курортного сезона, поскольку устранение последствий экологической катастрофы находится на особом контроле властей.
