Умерла оскароносный монтажер «Звездных войн» Лукас

Умерла киномонтажер Марсия Лукас, получившая «Оскар» за работу над фильмом «Звездные войны: Новая надежда». Об этом сообщает портал TMZ.

Бывшей супруге американского режиссера Джорджа Лукаса было 80 лет.

Умер актер из «Звездных войн» Майкл Пеннингтон

По данным источника, в семье киномонтажера рассказали, что женщина умерла еще 27 мая от метастатического рака. Известно, что Лукас скончалась в своем доме в Ранчо-Мираж в Калифорнии в окружении близких.

Марсия Лукас работала не только над монтажом оригинальных фильмов из серии «Звездных войн», но и над лентами Мартина Скорсезе «Нью-Йорк, Нью-Йорк» и «Таксист». За это она получила номинацию на премию BAFTA.

После успеха «Звездных войн» Лукас приостановила карьеру киномонтажера, но неофициально помогала супругу в работе над другими картинами, в том числе над фильмом «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СмертьОскарКиноЗвездные Войны

Горячие новости

Все новости

партнеры