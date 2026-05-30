Умерла оскароносный монтажер «Звездных войн» Лукас

По данным источника, в семье киномонтажера рассказали, что женщина умерла еще 27 мая от метастатического рака. Известно, что Лукас скончалась в своем доме в Ранчо-Мираж в Калифорнии в окружении близких.

Марсия Лукас работала не только над монтажом оригинальных фильмов из серии «Звездных войн», но и над лентами Мартина Скорсезе «Нью-Йорк, Нью-Йорк» и «Таксист». За это она получила номинацию на премию BAFTA.

После успеха «Звездных войн» Лукас приостановила карьеру киномонтажера, но неофициально помогала супругу в работе над другими картинами, в том числе над фильмом «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».