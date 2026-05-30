В Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ погиб мужчина
В Белгородской области в поселке Октябрьский в результате детонации БПЛА ВСУ погиб мирный житель. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
Отмечается, что ночью субботы Белгородский округ подвергся очередной атаке ВСУ. В оперштабе добавили, что информация о повреждениях уточняется.
До этого RT писал, что в поселке Октябрьский при целенаправленном ударе FPV-дрона ВСУ по автомобилю двое мужчин погибли на месте, еще двое получили ранения.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ночью 30 мая российские силы ПВО сбили 127 украинских беспилотников над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
