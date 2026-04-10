В АТОР ранее сообщили, что в этом году стартует строительство мегакурорта «Новая Анапа» за 560 млрд рублей. На территории 1800+ га появятся отели на 25 тысяч номеров, пляжи и развлечения. Курорт будет круглогодичным — с потоком до 1,5 млн туристов в год. Ромашкин отметил, что стоимость отдыха в «Новой Анапе» будет сопоставима с нынешними ценами в регионе.

«Реализация проекта "Новая Анапа" рассчитана на период от пяти до семи лет — это долгосрочная стратегия развития курорта, а не краткосрочная задача. В текущем сезоне не стоит ожидать ввода в эксплуатацию каких‑либо объектов новой инфраструктуры: речь идёт о формировании перспективного задела на будущее. По нашим оценкам, первые результаты станут ощутимы не ранее 2028-2029 годов. В настоящий момент приоритетная задача — завершить ликвидацию последствий и провести пару успешных курортных сезонов. Примечательно, что даже при закрытых пляжах в прошлом году Анапа приняла свыше двух миллионов отдыхающих — это подтверждает её статус одного из ключевых курортов на Чёрном море. Мы рассчитываем на открытие пляжей в ближайшее время, и я убеждён, что перспективы у Анапы самые благоприятные. Что касается ценовой политики, стоимость отдыха в "Новой Анапе" будет сопоставима с нынешними ценами в регионе — сегодня Анапа остаётся более доступной по сравнению с Сочи и Геленджиком. Прогнозировать точную стоимость услуг на 2028–2029 годы пока преждевременно», — сказал собеседник НСН.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян сказал НСН, что на фоне паводка продажи туров в Дагестан на майские праздники уже упали на 25% относительно показателей прошлого года. Однако, если власти региона смогут оперативно восстановить туристическую инфраструктуру, у республики есть шансы завершить год почти без потери турпотока.

