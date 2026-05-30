В Ульяновске обломки БПЛА ВСУ упали на территории промзоны

На территории промзоны в Ульяновске упали обломки БПЛА ВСУ. Об этом в своем канале в «Максе» написал губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Он уточнил, что в результате атаки никто не пострадал, повреждений нет. По словам политика, над регионом были перехвачены и уничтожены два украинских беспилотника.

Места падения обломков дронов были зафиксированы на территории Новоспасского района и промзоны Заволжского района Ульяновска, добавил Русских. На местах ЧП работают сотрудники спецслужб, сказал политик.

Ранее в оперштабе Белгородской области сообщили, что при атаке БПЛА ВСУ в поселке Октябрьский погиб мужчина, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
