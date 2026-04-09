Эколог оценил опасность выбросов пальмового масла на побережье Черного моря
Андрей Пешков заявил НСН, что у ученых нет точных сведений, как именно пальмовое масло влияет на разные элементы экосистемы, что создает дополнительные риски.
Выбросы пальмового масла на пляжах в Темрюкском районе говорят о том, что уже нарушена водная экосистема, это вредит морским обитателям и точно не полезно для людей, заявил НСН заслуженный эколог России Андрей Пешков.
Волонтеры обнаружили выбросы пальмового масла на пляжах в Темрюкском районе, пишут СМИ. В середине февраля 2026 года волонтеры, которые убирают пляжи в Темрюкском районе от мазута, уже сообщали о выбросах пальмового масла в больших объемах. Сгустки тогда нашли в поселке Волна. 6 апреля волонтерка Злата Громницкая, которая и обнаружила февральский выброс, сообщила порталу 93.RU, что масло продолжает выбрасывать на берег «в геометрической прогрессии». Пешков оценил последствия таких выбросов для экологии.
«Пальмовое масло – это органический продукт, но нефть на самом деле тоже органический продукт… Масло образует пленку, что ограничивает структуру кислорода по глубине. Могут образоваться заморы, то есть массовая гибель морских жителей. Я впервые сталкиваюсь с таким за 40 лет своей практики. Тут больше вопросов, чем ответов. По аналогии с нефтью мы понимаем, какие негативные воздействия на экосистему оказывает масло. С другой стороны, у ученых нет сведений, как именно пальмовое масло влияет на разные элементы экосистемы. Как минимум, купаться в пальмовом масле я бы не советовал. Мазут – это одна история, так как часть садится на дно, часть в воде остается, часть плывет. Пальмовое масло легче, поэтому собирать его будет сложнее, а часть уже растворилась в воде», - рассказал он.
Ранее Пешков заявил НСН, что невозможно точно установить, сколько займет полный процесс очищения природы Краснодарского края от мазута.
Горячие новости
- СМИ: Более 180 человек в Муроме обратились в больницы с кишечной инфекцией
- Волонтёры бьют тревогу из-за выбросов пальмового масла в Черное море
- В России запретили движение «Мемориал»
- Эколог оценил опасность выбросов пальмового масла на побережье Черного моря
- «Щеки не дую»: Емельяненко оценил неоднозначный фильм Германики о его жизни
- Россия и Украина в очередной раз обменялись телами погибших военнослужащих
- Разучатся общаться: Политолог объяснил, чем нейросети опасны для чиновников
- Дуров обвинил Евросоюз в стремлении к усилению слежки и цензуры
- Дело не в психологах: Почему школа не справляется с девиантным поведением
- Песков: Европа по-прежнему отказывается от контактов с Россией