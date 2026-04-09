Выбросы пальмового масла на пляжах в Темрюкском районе говорят о том, что уже нарушена водная экосистема, это вредит морским обитателям и точно не полезно для людей, заявил НСН заслуженный эколог России Андрей Пешков.

Волонтеры обнаружили выбросы пальмового масла на пляжах в Темрюкском районе, пишут СМИ. В середине февраля 2026 года волонтеры, которые убирают пляжи в Темрюкском районе от мазута, уже сообщали о выбросах пальмового масла в больших объемах. Сгустки тогда нашли в поселке Волна. 6 апреля волонтерка Злата Громницкая, которая и обнаружила февральский выброс, сообщила порталу 93.RU, что масло продолжает выбрасывать на берег «в геометрической прогрессии». Пешков оценил последствия таких выбросов для экологии.