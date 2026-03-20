Заслуженный эколог России Андрей Пешков заявил НСН, что невозможно точно установить, сколько займет полный процесс очищения природы Краснодарского края от мазута, и высмеял идею засыпать загрязненный песок слоем нового.

Вице-премьер Татьяна Голикова выразила надежду, что пляжи Анапы и Темрюкского района Краснодарского края, где в конце 2024 года произошло загрязнение мазутом, могут быть открыты этим летом, в том числе и для купания, пишет «Интерфакс». Также она в связи с этим поблагодарила главу Роспотребнадзора Анну Попову. Пешков раскрыл, не поторопились ли чиновники открывать пляжи.

«Наверняка чиновники принимают решения на основе каких-то объективных данных наблюдений. Уже понятно, что там могут быть и растворенные, и выпавшие тяжелые фракции, донные отложения, которые героически собирали аквалангисты под водой, а волонтеры - на побережье. Нет установленных сроков, сколько займет полный процесс очищения. Человек может только на основании своих коротких рядов наблюдений делать какие-то выводы. Поэтому как эти массы себя там поведут, зависит от количества, состава, попавшего в окружающую среду загрязнителя, от температуры, от течения, от инсоляции и так далее», – отметил он.

По словам Пешкова, загрязнения гальки представляет большую опасность, так как ядовитые частицы оттуда убрать сложнее всего.

«Вопрос ведь не в том, какие пляжи легче очистить, а в том, в какой форме и что там осталось. Потому что если на песке твердая загрязняющая частица концентрируется на поверхности, то в гальке она может просачиваться, промываться в глубинные слои. Поэтому сверху галька может быть чистой, а что там внутри, могут показать только исследования», - уточнил собеседник НСН.

Также Пешков оценил идею засыпать замазученный после катастрофы песок слоем нового.

«Эта идея мне напоминает уборку в квартире холостяка, когда вдруг приходят гости и надо прибраться - мусор и пыль заметаются под диван. Ну, в любом случае процесс самоочищения или очистки должен пройти, иначе это останется вторичным загрязнением», - подытожил он.

Ранее депутат Госдумы Алексей Волоцков заявил НСН, что часть пляжей Анапы вполне могут быть открыты к началу курортного сезона, поскольку устранение последствий экологической катастрофы находится на особом контроле властей, а после самой катастрофы прошло достаточно времени.

