В МИД РФ вызвали российского посла в Ереване из-за планов Армении вступить в ЕС

Посла России в Армении Сергея Копыркина вызвали в Москву для консультаций по теме желания Еревана присоединиться к Евросоюзу. Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел РФ.

В МИД России подчеркнули, что действия Армении наносят ущерб взаимодействию с РФ и ее партнерами в рамках ЕАЭС.