В МИД РФ вызвали российского посла в Ереване из-за планов Армении вступить в ЕС

Посла России в Армении Сергея Копыркина вызвали в Москву для консультаций по теме желания Еревана присоединиться к Евросоюзу. Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел РФ.

В МИД России подчеркнули, что действия Армении наносят ущерб взаимодействию с РФ и ее партнерами в рамках ЕАЭС.

МИД РФ: Норвегия хочет нацелить РСЗО на Кольский полуостров

Накануне российский президент Владимир Путин заявил, что при переходе Армении на экономические стандарты ЕС интеграционные процессы с Ереваном придется свернуть. Лидер РФ предупредил, что при выходе из ЕАЭС Армения потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле, а ее гражданам необходимо будет приобретать патенты для работы на территории России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее армянский политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в интервью НСН заявил, что у Армении нет никакого выбора между вступлением в ЕС и членством в Евразийском экономическом союзе, так как только подача Ереваном заявки на кандидатство в ЕС — это даже не перспектива этого десятилетия.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзЕАЭСПосолАрменияМИД РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры