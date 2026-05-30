Врач Трампа: Политик в отличном состоянии по итогам обследования
По итогам планового осмотра американского президента Дональда Трампа когнитивное и физическое здоровье политика оценивается, как «отличное». Об этом сообщает «Reuters» со ссылкой на врача Шона Барбабеллу, который лечит лидера США.
Согласно опубликованному отчету, американский президент прошел компьютерную томографию, обследования сердца, скрининги на онкологические заболевания и другие профилактические проверки с участием 22 специалистов. Сам Трамп после трехчасового осмотра заявил, что все прошло «идеально», передает «Associated Press».
Отмечается, что в служебной записке врача указано, что сердечно-сосудистая, неврологическая и дыхательная системы политика находятся в полном порядке, как и его общее физическое состояние. Барбабелла рассказал, что американский лидер полностью пригоден для выполнения президентских обязанностей и обязанностей верховного главнокомандующего страны.
Кроме того, в отчете указано, что вес Трампа составляет 108 кг, что на 6 кг больше, чем во время обследования в апреле 2025-го. Известно, что врачи рекомендовали политику скорректировать питание, увеличить физическую активность и снизить вес.
Также сообщалось, что президент США вновь прошел Монреальскую когнитивную оценку, позволяющую оценить навыки памяти, внимания, речи и исполнительных функций, набрав максимальные 30 баллов из 30.
Ранее диетолог Марият Мухина в интервью НСН заявила, что Дональд Трамп пугает американских врачей своим поведением, в котором заметны признаки лобно-височной деменции.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- МИД РФ: Норвегия хочет нацелить РСЗО на Кольский полуостров
- В ISU не выдали сыну Плющенко разрешение на смену спортивного гражданства
- В Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ погиб мужчина
- Депутат: С 1 июня Соцфонд будет принимать заявки на новую семейную выплату
- МО: За ночь силы ПВО сбили 127 БПЛА ВСУ
- «Просто прибрали к рукам»: США отобрали у Ирана криптовалюту на $1 млрд
- Омбудсмен: Поиск пропавших жителей Курской области продолжается
- Жителей Запорожья призвали не ездить по трассе «Новороссия» из-за мин ВСУ
- Политолог: Визит Путина в Казахстан опроверг один миф о России
- IT-компания из-за забытой настройки лишилась $500 млн за месяц