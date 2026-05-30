Врач Трампа: Политик в отличном состоянии по итогам обследования

По итогам планового осмотра американского президента Дональда Трампа когнитивное и физическое здоровье политика оценивается, как «отличное». Об этом сообщает «Reuters» со ссылкой на врача Шона Барбабеллу, который лечит лидера США.

Согласно опубликованному отчету, американский президент прошел компьютерную томографию, обследования сердца, скрининги на онкологические заболевания и другие профилактические проверки с участием 22 специалистов. Сам Трамп после трехчасового осмотра заявил, что все прошло «идеально», передает «Associated Press».

Отмечается, что в служебной записке врача указано, что сердечно-сосудистая, неврологическая и дыхательная системы политика находятся в полном порядке, как и его общее физическое состояние. Барбабелла рассказал, что американский лидер полностью пригоден для выполнения президентских обязанностей и обязанностей верховного главнокомандующего страны.