СМИ: 5 регионов РФ объявили 1 июня выходным днем из-за Троицы
Пять российских субъектов, в том числе Крым и новые регионы, объявили 1 июня выходным днем в связи с празднованием 31 мая православного праздника Троицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей региональных органов власти.
В частности, выходной в связи с Днем Святой Троицы объявили в Херсонской области, рассказал пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко. Традиционно выходной день после Троицы также объявлен в Запорожской области, ДНР и ЛНР.
В 2026 году День Святой Троицы отмечают 31 мая. Это один из главных православных праздников.
Ранее член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб в интервью НСН отметила, что большинство россиян голосуют за новогодние каникулы, а не продление майских праздников.
