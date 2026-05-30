В ISU не выдали сыну Плющенко разрешение на смену спортивного гражданства

Получить разрешение сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и российского продюсера Яны Рудковской сможет только на следующей неделе, пишут «Известия». При этом уточняется, что проблем с получением Clearance ISU не будет, так как юный фигурист не выступал за сборную РФ на официальных турнирах.

21 мая Александр Плющенко получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Комментируя ситуацию, сам спортсмен заявил, что «был и остается русским», и выразил надежду, что ему удастся достойно представлять и Москву, и Баку на международной арене.

Ранее экс‑футболист сборной России Александр Мостовой поддержал Александра Плющенко в вопросе о переходе в сборную Азербайджана, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».