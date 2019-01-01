Общество

Грузия предлагает россиянам альтернативные способы добраться до страны. А нужно ли?

25 июня08:53

Эксперты НСН рассуждаю, поедут ли российские туристы в Грузию окольными путями, если их там видеть не хотят.

Туротрасль Грузия не хочет терять российских туристов. Ущерб страны от полной потери наших путешественников оценили в $100 млн.

На прошлой недели после уличных волнений в Тбилиси президент России Владимир Путин запретил отечественным авиакомпаниям начиная с 8 июля совершать «воздушные перевозки граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии». С того же дня грузинским авиакомпаниям будет запрещено осуществлять полеты в Россию.

Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили озвучил идею, как стране не потерять туристов из России, а значит и прибыль. По его словам, нужно из аэропортов Баку (Азербайджана), Еревана (Армения) и турецкого Трабзона можно запустить бесплатные автобусы, которые будут доставлять в Грузию российских туристов.

Другая инициатива Алавердашвили - организация дополнительных чартерных рейсов из других стран. Некоторые государства уже выразили свою готовность, в том числе страны Прибалтики, Украина и Казахстан.

Ломидзе: Компенсация туристам за Грузию не будет выплачена мгновенно

Российские туристы, безусловно, любят Грузию. Ее шикарную природу, восхитительную кухню, теплое море, старинный Тбилиси, но вот поедут ли они такими окольными путями в страну, где хулят их Родину, обвиняя во всех своих бедах, большой вопрос. Зачем ехать туда, где тебе не рады. Безусловно, много грузин позицию властей и митингующих не разделяют, легко переходят на русский язык в общении с туристами.

И пока российские туристы, купившие путёвки в Грузию, начали обменивать их на другие курортные направления.

Как рассказала НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, бронь меняют в основном на Турцию, Кипр и Армению.

Напомним, Грузию захлестнули акции протеста 20 июня, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Спецназ разогнал митинг, но протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

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О митингах в Грузии
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