Грузия предлагает россиянам альтернативные способы добраться до страны. А нужно ли?

Туротрасль Грузия не хочет терять российских туристов. Ущерб страны от полной потери наших путешественников оценили в $100 млн.

На прошлой недели после уличных волнений в Тбилиси президент России Владимир Путин запретил отечественным авиакомпаниям начиная с 8 июля совершать «воздушные перевозки граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии». С того же дня грузинским авиакомпаниям будет запрещено осуществлять полеты в Россию.

Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили озвучил идею, как стране не потерять туристов из России, а значит и прибыль. По его словам, нужно из аэропортов Баку (Азербайджана), Еревана (Армения) и турецкого Трабзона можно запустить бесплатные автобусы, которые будут доставлять в Грузию российских туристов.

Другая инициатива Алавердашвили - организация дополнительных чартерных рейсов из других стран. Некоторые государства уже выразили свою готовность, в том числе страны Прибалтики, Украина и Казахстан.