В Грузии ожидали около миллиона туристов из России до конца года

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава отметила, что туризм из России занимает 25% на грузинском рынке.

По её словам, до конца года были ожидания, что около миллиона российских туристов посетит страну, что дало бы около 2 миллиардов лари дохода для туристического сектора.

Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории России на территорию Грузии, передает «Интерфакс».

