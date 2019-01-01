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Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории России на территорию Грузии, передает «Интерфакс».
В Грузии ожидали около миллиона туристов из России до конца года
24 июня23:23
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава отметила, что туризм из России занимает 25% на грузинском рынке.
По её словам, до конца года были ожидания, что около миллиона российских туристов посетит страну, что дало бы около 2 миллиардов лари дохода для туристического сектора.
Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории России на территорию Грузии, передает «Интерфакс».
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ТЕГИ:Грузия