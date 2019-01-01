Израильские СМИ призывают отдыхать в Грузии в знак протеста Путину

Запретив российским авиакомпаниям летать в Грузию, президент Владимир Путин пытается потопить грузинскую экономику, пишет обозреватель израильской газеты The Jerusalem Post, призывая туристов со всего мира помешать ему это сделать.

«Путин считает, что, запретив полеты в Грузию, он потопит грузинскую экономику. Отдыхая в Грузии, вы можете доказать ему обратное», — цитирует спецкор НСН публикацию The Jerusalem Post.

По мнению автора материала, причины временного запрета на перелеты в Грузию кроются не в вопросах безопасности в связи с развернувшимися в Тбилиси массовыми антироссийскими протестами, а в опасении, что россияне увидят в соседней стране лучшую жизнь.