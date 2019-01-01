Израильские СМИ призывают отдыхать в Грузии в знак протеста Путину
Обозреватель газеты The Jerusalem Post советует западным туристам отправиться в Грузию, чтобы нивелировать эффект от российского запрета. Подробнее в материале НСН.
Запретив российским авиакомпаниям летать в Грузию, президент Владимир Путин пытается потопить грузинскую экономику, пишет обозреватель израильской газеты The Jerusalem Post, призывая туристов со всего мира помешать ему это сделать.
«Путин считает, что, запретив полеты в Грузию, он потопит грузинскую экономику. Отдыхая в Грузии, вы можете доказать ему обратное», — цитирует спецкор НСН публикацию The Jerusalem Post.
По мнению автора материала, причины временного запрета на перелеты в Грузию кроются не в вопросах безопасности в связи с развернувшимися в Тбилиси массовыми антироссийскими протестами, а в опасении, что россияне увидят в соседней стране лучшую жизнь.
«На самом деле российский президент боится того, что россияне поедут в Грузию миллионами (что они уже делают) и узнают, что постсоветское государство может быть прозрачным, свободным от коррупции, экономически диверсифицированным и процветающим. Возвращение россиян, требующих таких же свобод и прозрачности, как в соседней стране, считается опасным», — цитирует спецкор НСН публикацию в израильской газете.
Напомним, ранее в Тбилиси прошел масштабный антироссийский митинг, который завершился шествием от парламента Грузии до здания правительства. Немецкий политолог в эфире НСН рассказал своё видение причин конфликта.
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