Российские туристы меняют Грузию на Турцию

Новый кризис в отношениях между Москвой и Тбилиси разразился после того, как российский депутат, возглавлявший делегацию на сессии Межпарламентской ассамблеи православия, сел в кресло спикера парламента Грузии. Это стало предлогов для уличных волнений, устроенных внутренней грузинской оппозицией под антироссийскими лозунгами. В беспорядках пострадали более 200 человек. В минувшую пятницу президент России подписал указ о запрете гражданского авиасообщения с Грузией с 8 июля, рекомендовано остановить продажи турпакетов на этом направлении.

Причина, по которой россияне меняют несостоявшийся отдых в Грузии отнюдь не на родные просторы, банальна до предела: голосование рублем. Российские курорты оказались в этом году существенно дороже популярных зарубежных направлений при несопоставимом качестве инфраструктуры и сервиса. Как следует из данных портала Aviasales.ru, стоимость перелета и недельного проживания в трехзвездочном отеле для двух человек в Крыму составит 53 356 рублей, тогда как аналогичная поездка в турецкую Анталью обойдется в 31 892 рубля. Дешевле Крыма оказались Болгария, Греция, Черногория и Кипр.

Крымскому турбизнесу пора пересмотреть принципы формирования своей ценовой политики – такой совет дал в эфире НСН президент национальной ассоциации по развитию туризма Карен Гончаров:

«При формировании своей политики, в том числе ценовой, ориентироваться всё-таки на рынок, а не на свои представления о возможных заработках», - добавил собеседник агентства.

Из этого следует, что до сих пор, несмотря на существование дорогостоящей федеральной целевой программы по развитию внутреннего туризма, российские курорты остаются неконкурентоспособными даже по сравнению с республиками бывшего Советского Союза. Тому, кстати, тоже можно найти объяснение – заглянув в отчет Счетной палаты о результатах проверки исполнения этой программы, опубликованный в конце мая.

«Ожидаемые результаты мероприятий по развитию туристско-рекреационного комплекса достигнуты только на 37%, несмотря на кассовое исполнение, которое за весь период составило 118,8 млрд рублей», – констатирует Счетная палата.

Интересно было бы знать, на что ушли эти 118 миллиардов, если тому же Крыму многие предпочитают ту же Грузию, причем до такой степени, что, как рассказала НСН Майя Ломидзе, готовы добираться туда стыковочными рейсами.

