Ломидзе: Компенсация туристам за Грузию не будет выплачена мгновенно
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России специально для НСН подготовила топ главных новостей туристической сферы.
Отмена прямых рейсов между Россией и Грузией озадачила туроператоров
По-прежнему остается актуальной тема Грузии. На прошлой неделе президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о временной приостановке полетов в эту страну начиная с 8 июля. Также действует рекомендация о приостановке продажи туристических пакетов на этом направлении.
Майя Ломидзе: «Важно отметить, что в такой ситуации, которая сейчас сложилась у нас с Грузией (а в последнее время было несколько таких ситуаций) начинает действовать статья 14 Закона о туризме, согласно которой турист имеет право обратиться в то место, где покупался тур и потребовать возмещения своих расходов в связи с несостоявшейся поездкой. Но нужно понимать, что эта компенсация не будет выплачена мгновенно. Сейчас туроператоры (не все, но очень многие) предлагают перебронироватся на другое направление либо перенести поездку на более поздний срок, если это возможно. По сообщениям туристических компаний есть еще один вариант: лететь после 8 июля стыковочными рейсами», - рассказала НСН Майя Ломидзе.
В России заметили резкое подорожание авиабилетов
В России заметили резкое подорожание авиабилетов по внутренним и зарубежным направлениям. Об этом сообщили специалисты Aviasales. Эксперты заметили, что средний чек на внутренние рейсы вырос на 33 процента, а за границу — на 10 процентов.
Майя Ломидзе: Подорожание авиабилетов эксперты связали с повышенным спросом, поскольку большинство россиян планирует отпуск на июль. Исходя из этой логики мы можем прогнозировать, что в августе, возможно, будет следующий виток небольшого подорожания, потому, что начиная с 15 августа наступает пик высокого сезона с самыми высокими ценами и самым массовым спросом», - отметила она в эфире НСН.
Жители города Пальма-де-Майорка просят защитить их от наплыва туристов
В Испании жители города Пальма-де-Майорка попросили местные власти уменьшить количество круизных лайнеров и туристов. Жители создали специальную петицию, в которой просят, чтобы в порт заходил только один круизный лайнер в сутки.
Майя Ломидзе: «Активность туристов во всем мире некоторым городам и островам стала доставлять неудобства. Это относительно новая проблема, так называемый овертуризм. Ситуация, когда местные жители рады видеть туристов, но хотят, чтобы в определенные моменты их было немного меньше. Вот, жители города Пальма-де-Майорка хотят решить свою проблему таким образом», - заявила она НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.