Ломидзе: Компенсация туристам за Грузию не будет выплачена мгновенно

Майя Ломидзе: «Важно отметить, что в такой ситуации, которая сейчас сложилась у нас с Грузией (а в последнее время было несколько таких ситуаций) начинает действовать статья 14 Закона о туризме, согласно которой турист имеет право обратиться в то место, где покупался тур и потребовать возмещения своих расходов в связи с несостоявшейся поездкой. Но нужно понимать, что эта компенсация не будет выплачена мгновенно. Сейчас туроператоры (не все, но очень многие) предлагают перебронироватся на другое направление либо перенести поездку на более поздний срок, если это возможно. По сообщениям туристических компаний есть еще один вариант: лететь после 8 июля стыковочными рейсами», - рассказала НСН Майя Ломидзе.

