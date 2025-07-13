СМИ: Пролетевший над Киевом Ан-124 будет проходить испытания в Германии
Грузовой самолет Ан-124 украинской авиакомпании Antonov Airlines, который ранее пролетел над Киевом, будет проходить сертификационные испытания в Германии, сообщает «Страна.ua».
Как заявил инспектор Госавиаслужбы Федор Грищук, лайнер уже находится в Лейпциге. По его словам, есть надежда увидеть его в небе Украины.
До этого Telegram-канал Mash сообщил, что Ан-124 мог транспортировать системы противовоздушной обороны Patriot.
Ранее стало известно, что в России срок эксплуатации тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 продлят до 45 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru