СМИ: Пролетевший над Киевом Ан-124 будет проходить испытания в Германии

Как заявил инспектор Госавиаслужбы Федор Грищук, лайнер уже находится в Лейпциге. По его словам, есть надежда увидеть его в небе Украины.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что Ан-124 мог транспортировать системы противовоздушной обороны Patriot.

Ранее стало известно, что в России срок эксплуатации тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 продлят до 45 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

