Скончалась директор школы в Беслане, пережившая теракт

Директор бывшей первой школы в Беслане Лидия Цалиева умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

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Цалиева пережила вместе с учениками теракт 1 сентября 2004 года, в результате которого погибли 334 человека. Она покинула должность, которую занимала с 1980 года, через полгода после захвата заложников по состоянию здоровья.

По словам источника агентства, похороны, вероятнее всего, будут назначены на в пятницу. О причинах смерти Цалиевой не сообщается.

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ФОТО: pixabay.com
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