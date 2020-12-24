Скончалась директор школы в Беслане, пережившая теракт
Директор бывшей первой школы в Беслане Лидия Цалиева умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.
Цалиева пережила вместе с учениками теракт 1 сентября 2004 года, в результате которого погибли 334 человека. Она покинула должность, которую занимала с 1980 года, через полгода после захвата заложников по состоянию здоровья.
По словам источника агентства, похороны, вероятнее всего, будут назначены на в пятницу. О причинах смерти Цалиевой не сообщается.
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