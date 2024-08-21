«Будет мир!»: Визит Путина на Северный Кавказ назвали сигналом России и Западу

«Это очевидно демонстрация того, что в свое время во всех трех регионах у нас было серьезное противостояние. В Кабардино-Балкарии был вообще захват столицы боевиками. Мало кто об этом помнит, так как это менее знаковая история, чем вторжение боевиков в Дагестан или чем захват заложников в Беслане, но тоже очень серьезная. Теперь это мирно развивающиеся регионы, и думаю, что это сигнал, что через какое-то время примерно тоже самое будет в новых регионах России, вопрос только сколько их будет. Эти поездки в целом связаны с не заканчивающимся противостоянием с коллективным Западом, и с Украиной, как проводником его политики», - отметил он.

Минченко напомнил о так называемой Дагестанской войне, когда 7 августа 1999 года боевики под руководством террориста Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба вторглись на территорию Дагестана. С этого момента началась вторая чеченская война. Также политолог упомянул и трагические события захвата заложников в Беслане, когда 1 сентября 2004 года группа террористов захватила школу № 1 города Беслана. Тогда погибло 334 человека.

В рамках визита Путина в Чечню 20 августа глава региона Рамзан Кадыров и председатель духовного управления мусульман республики, муфтий Салах Нежиев вручили президенту знак и удостоверение почетного гражданина Чечни, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

