«Будет мир!»: Визит Путина на Северный Кавказ назвали сигналом России и Западу
Поездка президента в "горячий" в прошлом регион призван показать Западу, что процветание России неизбежно, заявил НСН политолог Евгений Минченко.
Поездка российского лидера Владимира Путина в некогда «горячие» регионы Северного Кавказа – это, безусловно, сигнал мировому сообществу, что во всех регионах России, где сейчас напряженная военная обстановка, будет мир. Об этом НСН заявил политолог Евгений Минченко.
Президент РФ Владимир Путин накануне посетил сразу три региона Северо-Кавказского федерального округа: Кабардино-Балкарию, Северную Осетию-Аланию и Чечню. В Кабардино-Балкарии российский лидер отметил успехи в сельском хозяйстве на агропредприятии, в Северной Осетии он воздал дань памяти жертвам теракта в Беслане, а в Чечне оценил достижения в сфере образования и посетил Российский университет спецназа. Минченко подчеркнул, что Путин тем самым транслирует, что и в новых регионах России наступит мирное время и процветание.
«Это очевидно демонстрация того, что в свое время во всех трех регионах у нас было серьезное противостояние. В Кабардино-Балкарии был вообще захват столицы боевиками. Мало кто об этом помнит, так как это менее знаковая история, чем вторжение боевиков в Дагестан или чем захват заложников в Беслане, но тоже очень серьезная. Теперь это мирно развивающиеся регионы, и думаю, что это сигнал, что через какое-то время примерно тоже самое будет в новых регионах России, вопрос только сколько их будет. Эти поездки в целом связаны с не заканчивающимся противостоянием с коллективным Западом, и с Украиной, как проводником его политики», - отметил он.
Минченко напомнил о так называемой Дагестанской войне, когда 7 августа 1999 года боевики под руководством террориста Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба вторглись на территорию Дагестана. С этого момента началась вторая чеченская война. Также политолог упомянул и трагические события захвата заложников в Беслане, когда 1 сентября 2004 года группа террористов захватила школу № 1 города Беслана. Тогда погибло 334 человека.
В рамках визита Путина в Чечню 20 августа глава региона Рамзан Кадыров и председатель духовного управления мусульман республики, муфтий Салах Нежиев вручили президенту знак и удостоверение почетного гражданина Чечни, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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