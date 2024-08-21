Люди и пехотинцы: Путин посетил сразу три республики Северного Кавказа
В начале недели президент России Владимир Путин побывал с рабочим визитом в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании и Чечне.
Президент России Владимир Путин посетил три региона Северо-Кавказского федерального округа. За один день он побывал с рабочим визитом в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании и Чечне.
При этом поездка в Чеченскую Республику стала для Путина первым визитом в регион с 2011 года. Тогда он в качестве премьер-министра проводил в Гудермесе заседание правительственной комиссии по развитию Северного Кавказа.
ПОХВАЛИЛ ЗА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ВСПОМНИЛ ТРАГЕДИЮ БЕСЛАНА
Кабардино-Балкарию президент посещал сравнительно недавно. В 2019 году он проводил в Нальчике заседание Совета по межнациональным отношениям. Очередной визит в регионы Северо-Кавказа Путин начал именно с этой республики, встретившись с главой региона Казбеком Коковым и осмотрев садоводческое хозяйство ООО «Агро 07».
«Хочу вас поздравить с тем, что происходит в области сельского хозяйства. Это действительно очень хорошие показатели и хороший пример для других регионов — в восемь с лишним раз увеличили производство этой продукции, яблочной, и это хороший показатель», — подчеркнул Путин.
Затем лидер России отправился в Северную Осетию-Аланию и начал визит в регион с посещения мемориального комплекса «Город ангелов», на котором похоронены 266 из 334 погибших в теракте в школе №1 города Беслана в 2004 году. Путин возложил цветы к мемориалу в бывшем спортзале школы Беслана и провел встречу с матерями жертв теракта 2004 года. Помимо прочего, переговорил с главой республики Сергеем Меняйло.
В ходе этой встречи Путин напомнил, что в этом году исполняется 20 лет со дня теракта и поручил руководителю региона держать на контроле уголовное дело по теракту в Беслане.
«Эта трагедия, безусловно, останется незаживающей раной в исторической памяти всей России», - заметил он.
Жители Владикавказа несколько часов ожидали Путина у здания республиканской администрации, чтобы обратиться с просьбой или сделать совместные фотографии. После короткой беседы с ними президент страны направился дальше.
СТАЛ ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ ЧЕЧНИ
Свое пребывание в Чечне он начал с того, что в сопровождении главы республики Рамзана Кадырова посетил село Ахмат-Юрт Курчалоевского района и возложил цветы к могиле первого президента республики. По словам Путина, Ахмат-Хаджи Кадыров был его другом.
«Очень выразительный человек, очень талантливый, очень порядочный и преданный человек. Много сделал для чеченского народа — я думаю, что в значительной степени спас чеченский народ. В том числе и жертвуя собой», — заявил глава государства.
Известно, что первый президент Чечни погиб в мае 2004 года в результате теракта на стадионе «Динамо» в Грозном, впоследствии Путин посмертно присвоил ему звание Героя России.
После посещения мемориала президент России побывал Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе — единственном частном учебном заведении в России по подготовке кадров для сил специального назначения. Там он смог пообщаться с добровольцами, проходящими подготовку перед отправкой в зону боевых действий.
«В разные времена — даже в самые сложные — находились такие люди, как вы, которые не жалели себя ради Родины и будущего нашего народа. Пока у нас есть такие мужчины, мы точно совершенно, абсолютно непобедимы», - сказал он, обращаясь к добровольцам.
Как заявил Рамзан Кадыров, военнослужащие региона полностью экипированы. При этом, когда Путин отметил в этом заслугу главы республики, тот назвал себя «всего лишь пехотинцем».
«Мы все пехотинцы по большому счету. Мы все в этом смысле в одинаковом положении», - подчеркнул президент России.
По словам Кадырова, в республике сформирован резерв в несколько десятков тысяч обученных бойцов, готовых отправиться в зону спецоперации. Всего на данный момент регион отправил для участия в спецоперации 47 тысяч бойцов, в том числе 19 тысяч добровольцев.
Также в ходе визита Путина в регион он посетил мечеть пророка Исы в Грозном. Кадыров и председатель духовного управления мусульман республики, муфтий Салах Нежиев вручили президенту РФ знак и удостоверение почетного гражданина Чечни. Лидер страны в ответ преподнес в подарок Коран, выполненный вручную и оформленный в драгоценный переплет.
Помимо прочего, Кадыров презентовал президенту макет нового района Грозного, названного в честь российского лидера.
«Это грандиозный инвестиционный проект, который станет украшением столицы Чеченской Республики – комплекс жилых домов и объектов социальной инфраструктуры», - отметил глава
Путин прилетел на Северный Кавказ после двухдневного государственного визита в Азербайджан, где он встречался с президентом этой страны Ильхамом Алиевым, а также провел переговоры в узком и расширенном формате, напоминает «Радиоточка НСН».
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