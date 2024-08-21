Люди и пехотинцы: Путин посетил сразу три республики Северного Кавказа

СТАЛ ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ ЧЕЧНИ

Свое пребывание в Чечне он начал с того, что в сопровождении главы республики Рамзана Кадырова посетил село Ахмат-Юрт Курчалоевского района и возложил цветы к могиле первого президента республики. По словам Путина, Ахмат-Хаджи Кадыров был его другом.

«Очень выразительный человек, очень талантливый, очень порядочный и преданный человек. Много сделал для чеченского народа — я думаю, что в значительной степени спас чеченский народ. В том числе и жертвуя собой», — заявил глава государства.

Известно, что первый президент Чечни погиб в мае 2004 года в результате теракта на стадионе «Динамо» в Грозном, впоследствии Путин посмертно присвоил ему звание Героя России.

После посещения мемориала президент России побывал Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе — единственном частном учебном заведении в России по подготовке кадров для сил специального назначения. Там он смог пообщаться с добровольцами, проходящими подготовку перед отправкой в зону боевых действий.

«В разные времена — даже в самые сложные — находились такие люди, как вы, которые не жалели себя ради Родины и будущего нашего народа. Пока у нас есть такие мужчины, мы точно совершенно, абсолютно непобедимы», - сказал он, обращаясь к добровольцам.

Как заявил Рамзан Кадыров, военнослужащие региона полностью экипированы. При этом, когда Путин отметил в этом заслугу главы республики, тот назвал себя «всего лишь пехотинцем».

«Мы все пехотинцы по большому счету. Мы все в этом смысле в одинаковом положении», - подчеркнул президент России.

По словам Кадырова, в республике сформирован резерв в несколько десятков тысяч обученных бойцов, готовых отправиться в зону спецоперации. Всего на данный момент регион отправил для участия в спецоперации 47 тысяч бойцов, в том числе 19 тысяч добровольцев.

Также в ходе визита Путина в регион он посетил мечеть пророка Исы в Грозном. Кадыров и председатель духовного управления мусульман республики, муфтий Салах Нежиев вручили президенту РФ знак и удостоверение почетного гражданина Чечни. Лидер страны в ответ преподнес в подарок Коран, выполненный вручную и оформленный в драгоценный переплет.

Помимо прочего, Кадыров презентовал президенту макет нового района Грозного, названного в честь российского лидера.

«Это грандиозный инвестиционный проект, который станет украшением столицы Чеченской Республики – комплекс жилых домов и объектов социальной инфраструктуры», - отметил глава

Путин прилетел на Северный Кавказ после двухдневного государственного визита в Азербайджан, где он встречался с президентом этой страны Ильхамом Алиевым, а также провел переговоры в узком и расширенном формате, напоминает «Радиоточка НСН».

