Гордон прорвало. Катя объявила «войну» Пригожину за «жабу»

Екатерина Гордон в эфире НСН заявила, что намерена раскрыть общественности неприглядные поступки, которые, по её мнению, лежат на совести Иосифа Пригожина.

«Гордон прорвало. Это День Х. Моя жизнь никогда не будет прежней, потому что мне надоела традиция молчания коллег по поводу происходящего у нас. Я действительно закрывала глаза и старалась не комментировать видео, в котором, в частности, я, будучи жертвой насилия, говорю, что меня никто не бил, поскольку меня просит это сделать муж – садист. Дальше это видео отправляется Пригожину и появляется в сети. Сегодня я выложу полностью это видео, на котором я выгляжу ужасно. Сделаю я это, потому что хочу говорить правду о насилии, жертвой которого я была.

Пора начать говорить о тех продюсерах, юристах, которые наблюдают за тем, что происходит, но ничего не делают. Такая - общая порука молчания. Все играют в нашем шоу-бизнесе в некую дружбу. Когда-то Лолита выступала против Пригожина, но потом решила, что игра в дружбу лучше. Когда-то люди, которые были жертвами его подлости, в частности Авраам Руссо, испугались, поскольку Пригожин привлёк своих старших друзей, мы их знаем», - отметила собеседница НСН.

Екатерина Гордон в качестве примера напомнила ситуацию с голливудским продюсером Харви Вайнштейном, которого присяжные суда Нью-Йорка на днях признали виновным по двум из пяти пунктам обвинения — об изнасиловании и сексуальных действиях преступного характера. Теперь ему грозит до 25 лет тюрьмы: