Гордон прорвало. Катя объявила «войну» Пригожину за «жабу»
Журналист, юрист, певица объяснила НСН, почему выступила против планов Валерии и её мужа-продюсера создать политическую партию.
Журналист, певица, юрист Екатерина Гордон решила объявить «войну» продюсеру Иосифу Пригожину. Поводом для этого стал скандал, разгоревшийся в сети после того, как супруга Пригожина, певица Валерия объявила о намерении создать партию «Сильные женщины», вместе с которой она собирается баллотироваться в Госдуму в 2021 году. Предполагается, что главной целью кампании будет защита жертв домашнего насилия. Однако такой поворот не понравился Гордон, которая давно занимается этой темой. По её мнению, Валерия – «человек, который не способен объединять, без возраста, позиции, проблем, эмоций». На защиту супруги встал ее муж – продюсер Иосиф Пригожин. В комментариях он назвал Гордон «жабой» и отметил, что причина ее претензий к Валерии – в женской ревности.
Екатерина Гордон в эфире НСН заявила, что намерена раскрыть общественности неприглядные поступки, которые, по её мнению, лежат на совести Иосифа Пригожина.
«Гордон прорвало. Это День Х. Моя жизнь никогда не будет прежней, потому что мне надоела традиция молчания коллег по поводу происходящего у нас. Я действительно закрывала глаза и старалась не комментировать видео, в котором, в частности, я, будучи жертвой насилия, говорю, что меня никто не бил, поскольку меня просит это сделать муж – садист. Дальше это видео отправляется Пригожину и появляется в сети. Сегодня я выложу полностью это видео, на котором я выгляжу ужасно. Сделаю я это, потому что хочу говорить правду о насилии, жертвой которого я была.
Пора начать говорить о тех продюсерах, юристах, которые наблюдают за тем, что происходит, но ничего не делают. Такая - общая порука молчания. Все играют в нашем шоу-бизнесе в некую дружбу. Когда-то Лолита выступала против Пригожина, но потом решила, что игра в дружбу лучше. Когда-то люди, которые были жертвами его подлости, в частности Авраам Руссо, испугались, поскольку Пригожин привлёк своих старших друзей, мы их знаем», - отметила собеседница НСН.
Екатерина Гордон в качестве примера напомнила ситуацию с голливудским продюсером Харви Вайнштейном, которого присяжные суда Нью-Йорка на днях признали виновным по двум из пяти пунктам обвинения — об изнасиловании и сексуальных действиях преступного характера. Теперь ему грозит до 25 лет тюрьмы:
«Однажды, по аналогии с Вайнштейном, такие деятели должны быть признаны виновными. Когда человек, находящийся в аккаунте Пригожина, оставляет под моим постом в соцсети комментарий «вас, шакалов, надо расстреливать», мне хочется начать реальную войну с теми людьми, которые позволяют себе такого уровня агрессию.
Пригожин один из тех, кто позволяет себя в нашем шоу-бизнесе, что угодно. Уверена - такие люди опасны физически и морально.
Я считаю: всё, что вы делаете, Иосиф Пригожин, давно за гранью, но ваши коллеги по шоу-бизнесу почему-то позволяют вам оставаться на плаву. Есть ваши крышующие люди, из-за которых можно не попасть на радио, лишиться эфиров. Я хочу, чтобы этот человек начал отвечать за свои слова и поступки. Я не боюсь вас, Иосиф Пригожин!».
Гордон также объяснила, почему выступила против создания партии Валерией под крылом её мужа – продюсера:
«Почему, вдруг, Иосиф Пригожин решает создать партию «Сильные женщины», во главе которой, вероятно, хочет встать он сам? Думаю, это история из разряда «раз мы у кормушки, давайте придумаем». Я выступила против создания партии Валерии, потому что ничего не знаю про её политическую позицию, соцпроекты. Я говорю, что Валерия не годится для этой партии, на что получаю оскорбления, меня называют «долбанутой», «жабой», выкладывается видео, когда я была жертвой насилия.
меня называют «долбанутой», «жабой», выкладывается видео, когда я была жертвой насилия
После этого я решила открыто выступить против Пригожина, поскольку считаю, что его присутствие в публичной жизни опасно для общества. Только бы таких лживых людей, как он, не было во власти, потому что это ознаменует начало конца. На любую критическую идею женщина может получить кислотой в лицо, на это он способен. Это моё личное мнение, потому что я наблюдаю, что происходит вокруг него».
Екатерина Гордон также не исключила, что создаст свою партию, которая объединит женщин, если хватит на это времени и сил.
В своем Instagram она ранее также припомнила историю с избиением Валерии ее бывшим мужем Александром Шульгиным: «Помню, как-то поверив в ее личную историю с побоями, звонила и плакала. Более безучастного человека я не встречала», - написала Гордон.
На это Иосиф Пригожин сначала опубликовал, а потом удалил пост с видео, на котором Гордон извиняется перед своим бывшим мужем – известным адвокатом Сергеем Жориным, которого обвиняла во время развода в насилии над ней. В 2011 году она развелась с Жориным. Однако через два года вновь расписалась с ним, после чего опять расторгла брак.
В ходе перебранки в соцсетях Екатерина Гордон пристыдила Иосифа Пригожина за тон разговора, в котором происходит выяснение отношений. Кроме того, она отметила, что Валерия должна сама стоять за себя, раз уж собралась покорять политические трибуны. «Из-под подола сильной Валерии всегда выскочит оплот порядочности и чистоты, вовсе не похожий на жабу — Пригожин», — язвительно заметила адвокат.
После этого Гордон выложила в сети сатирическое стихотворение собственного сочинения, посвящённое звездной чете. Пригожин оставил комментарий прямо под публикацией: «Долбанутая на всю голову. Клиника уже не поможет». На что юрист упрекнула его в отсутствии чувства юмора и негативном отношении к женщинам.
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