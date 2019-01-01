Гордон: Я никогда не критикую Собчак за внешность
Правозащитница Екатерина Гордон в эфире НСН прокомментировала скандал вокруг провокационных комментариев в соцсетях.
СМИ обсуждают скандал между светскими львицами адвокатом Екатериной Гордон и телеведущей Ксенией Собчак. Поводом послужили комментарии в соцсети Instagram, где под публикацией Собчак появился ответ от официального аккаунта Гордон, содержащий неприкрытую агрессию и сопровождающуюся оскорблениями относительно её возраста и внешнего вида. В частности, там было написано «Ксюш, вероятно пора принять то, что ты старая, страшная и не очень удачливая... я смогла... а ты?».
Екатерина Гордон опровергла размещение оскорбительного комментария. Она сказала, что находится на важных переговорах и поменяет пароли в соцсетях. Позже, освободившись, Екатерина официально прокомментировала НСН провокацию, заявив, что ее подставили.
«Сейчас сделаю доказательные оправдания, ибо новость о том, что "Гордон назвала Собчак старой и страшной" продолжает набирать обороты. Я узнала об этом в полдень, когда мне позвонил директор пресс-центра НСН Олег Цуриков уточнить, что стряслось. Мне понадобилось какое-то время, чтобы найти источник конфликта - а именно комментарий, оставленный от имени моего аккаунта под постом Ксении. Мы с моим директором провели небольшое расследование, и вот его итог - на мои ресурсы вчера осуществлялся вход с другого телефона (скрин приложен),
но у меня и директора айфоны. Пару дней назад приходило письмо со странными обещаниями, но такие бредни приходят многим публичным людям. Если получу в ближайшее время более точную информацию (по своим каналам), напишу заявление в полицию», - отметила она.
Екатерина Гордон добавила, что стоит смотреть вглубь проблемы. По ее словам, в России часто пытаются дискриминировать женщину, указывая ей на ее возраст и внешний вид.
«Оправдываюсь исключительно потому, что мне принципиально важно, чтобы мое имя не ассоциировалось с любой дискриминацией по возрастному признаку или внешности, ибо я критикую, в частности Ксюшу совершенно за другие моменты. Провокация удалась – но, может быть, это лишний повод напомнить всем нам: что именно в России часто пытаются унижать женщину возрастом и внешностью. Кстати я старше Собчак на год», - отметила она.
Напомним, что Ксения Собчак поделилась с подписчиками своим видением людей, которых разделила на две касты - «благородные и дворняги». По словам телеведущей, благородные люди никогда не станут желать никому зла, особенно тем, с кем поссорились. Остальные люди, по её мнению, это «дворняги Шариковы, которые льют грязь на тех, с кем раньше были в приятельских отношениях».
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