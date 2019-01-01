Гордон: Я никогда не критикую Собчак за внешность

но у меня и директора айфоны. Пару дней назад приходило письмо со странными обещаниями, но такие бредни приходят многим публичным людям. Если получу в ближайшее время более точную информацию (по своим каналам), напишу заявление в полицию», - отметила она.

Екатерина Гордон добавила, что стоит смотреть вглубь проблемы. По ее словам, в России часто пытаются дискриминировать женщину, указывая ей на ее возраст и внешний вид.

«Оправдываюсь исключительно потому, что мне принципиально важно, чтобы мое имя не ассоциировалось с любой дискриминацией по возрастному признаку или внешности, ибо я критикую, в частности Ксюшу совершенно за другие моменты. Провокация удалась – но, может быть, это лишний повод напомнить всем нам: что именно в России часто пытаются унижать женщину возрастом и внешностью. Кстати я старше Собчак на год», - отметила она.

Напомним, что Ксения Собчак поделилась с подписчиками своим видением людей, которых разделила на две касты - «благородные и дворняги». По словам телеведущей, благородные люди никогда не станут желать никому зла, особенно тем, с кем поссорились. Остальные люди, по её мнению, это «дворняги Шариковы, которые льют грязь на тех, с кем раньше были в приятельских отношениях».

