Пригожин: «Мочить» ребенка – последнее дело!

Победа Микеллы Абрамовой, дочери российской певицы Алсу, в шестом сезоне музыкального проекта «Голос. Дети» спровоцировала проверку итогов голосования, написали Известия.

В социальных сетях пользователи нелестно отозвались о вокальных данных Микеллы и оставляли гневные посты в аккаунте Алсу.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин признался в беседе с НСН, что не видел эфир финального выступления победительницы шестого сезона музыкального шоу «Голос. Дети» Микеллы Абрамовой.

«Я не смотрел «Голос» специально ни разу. Если говорили дети – смотрел отдельных исполнителей. Видел отдельные выступления дочери Алсу под гитару. Это достаточно симпатично выглядит.

Что касается предвзятости или нет – не скажу. Может, там были и лучше дети, но так звезды сошлись. Плохо или хорошо выступила? Она ребенок, и ни в каких закулисных историях не присутствует! Страшная вещь – эти детские конкурсы. Мочить ребенка – последнее дело!» - убежден продюсер.

Иосиф Пригожин считает, что победа не всегда является гарантией успешной карьеры. Он отметил, что участники, которые занимали более низкие места в творческих соревнованиях, оказывались зачастую популярнее финалистов.

«Наша семья испытала на себе такую несправедливость. Лера (певица Валерия – прим. НСН) когда-то была на конкурсе в Юрмале и не получила первое место. Но не всегда первое место – это хорошее будущее. Главное – не победить, а посвятить себя профессии, своему делу», - считает собеседник НСН.

По мнению эксперта, смена наставников в шоу «Голос. Дети» помогла бы конкурсу быть более объективным.

«У меня только один вопрос по поводу жюри. Я обожаю Пелагею, она потрясающий человек и исполнитель. Или Лободу. Но за шесть сезонов нельзя было найти других наставников? Нет больше достойных артистов? Я никого не предлагаю. Но важен принцип выбора. Почему, например, в свое время на Евровидение от России поехала Приходько, которая не имела к нашей стране никакого отношения, а не Валерия? Из-за таких решений, отборов авторитет телевидения падает, доверие к телевидению падает! И если вернуться к теме детского «Голоса», надо понимать, что взрослые виноваты в том, что происходит у детей!», - заявил Иосиф Пригожин.

Ранее Иосиф Пригожин в эфире НСН назвал «Евровидение» лучшей стартовой площадкой для начинающего артиста.



