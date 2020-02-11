«Неугодно кому-то сверху»: Адвокат Водонаевой раскрыла подробности о вызове в полицию
Адвокат Алёны Водонаевой в эфире НСН прокомментировала интерес правоохранителей к её подзащитной после слов о «рожающем быдле».
Телеведущую и бывшую участницу проекта «Дом-2» Алёну Водонаеву вызвали в полицию после её высказываний о «рожающем быдле». Модель ранее раскритиковала решение властей увеличить выплаты по программе материнского капитала. По её мнению, «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки» станет рожать детей просто ради получения этих средств.
Глава юридической компании «Гордон и сыновья» Екатерина Гордон, представляющая интересы Алёны Водонаевой, в эфире НСН сообщила, что они отправятся в полицию давать пояснения в четверг.
«Надеюсь, это будет простой формальностью. Впрочем, нам всем известны случаи, когда человека, выражающего не угодное кому-то сверху мнение, пытаются привлечь к статье. 282-я статья часто хорошо под это подходит. Подробности в четверг, а пока ничего, кроме гордости за Алёну, которая на наших глазах становится полноценным общественным деятелем, я не испытываю», - отметила Екатерина Гордон.
После резкого высказывания на Водонаеву обрушился шквал критики. Телеведущая дала понять, что своего мнения всё равно не поменяет. В то же время она признала, что можно было высказаться чуть мягче – например, обозначив имеющуюся в виду «социальную прослойку» маргиналами.
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