«Неугодно кому-то сверху»: Адвокат Водонаевой раскрыла подробности о вызове в полицию

Глава юридической компании «Гордон и сыновья» Екатерина Гордон, представляющая интересы Алёны Водонаевой, в эфире НСН сообщила, что они отправятся в полицию давать пояснения в четверг.

«Надеюсь, это будет простой формальностью. Впрочем, нам всем известны случаи, когда человека, выражающего не угодное кому-то сверху мнение, пытаются привлечь к статье. 282-я статья часто хорошо под это подходит. Подробности в четверг, а пока ничего, кроме гордости за Алёну, которая на наших глазах становится полноценным общественным деятелем, я не испытываю», - отметила Екатерина Гордон.

После резкого высказывания на Водонаеву обрушился шквал критики. Телеведущая дала понять, что своего мнения всё равно не поменяет. В то же время она признала, что можно было высказаться чуть мягче – например, обозначив имеющуюся в виду «социальную прослойку» маргиналами.

