Катя Гордон презентовала новую песню «Поломалось сердце»

«Каждый день меня окружают истории сотен женщин. Большинство из них объединяет одно и то же — однажды поломанное сердце… Моя новая песня #поломалосьсердце — о каждой из них. И обо мне. Я бы ввела эту нашу особенность — сломанные сердца — в медицинские справочники. Об этом до сегодняшнего дня не знал никто, но однажды, после того, как было особенно больно, я добровольно сдалась в Клинику Неврозов. Не могла бороться и “склеивать” себя в одиночку. Я выжила, нашла дело своей жизни. И любовь. Поэтому уверенно заявляю: жизнь после сломанного сердца есть. И есть любовь. И даже если сейчас вы умираете от боли, потом точно начнется новая жизнь. Очень надеюсь, что эта песня тронет ваши сердца. Максимально искренне...», — сказала Катя Гордон.

Добавим, песня #поломалосьсердце доступна уже на всех цифровых площадках. Екатерина Гордон занимается музыкальной деятельностью параллельно с защитой прав. Так, в феврале она презентовала свой новый клип в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей». Композиция была посвящена президенту России Владимиру Путину. По мнению Кати Гордон, песня поможет российским властям с поиском образа будущего России.