Пригожин призвал не считать деньги в кармане Ротару
Музыкальный продюсер заявил НСН, что гонорары самых высокооплачиваемых российских звезд в разы отличаются от сумм, получаемых их иностранными коллегами.
Гонорар певицы Софии Ротару на корпоративах в Москве составляет 60 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей), плюс расходы на команду певицы -это чуть более 15 тысяч долларов (порядка 960 тысяч рублей).
Как пишет KP.RU, в смету входит проживание в гостинице, транспорт и суточные. Коллектив Ротару состоит из жителей разных городов, поэтому и билеты приходится брать по разным ценам. Кроме того, в ценник включен перелет бизнес-классом для сестры певицы - Аурики.
НСН спросила у продюсера Иосифа Пригожина, много это или мало – 60 тысяч в американской валюте за одно выступление.
«Не люблю считать чужие деньги, чужие гонорары. Нет тайны в том, сколько кто зарабатывает. В Америке звезда первой величины зарабатывает от миллиона долларов и выше. Наши артисты в этом отношении являются самыми скромными. В среднем звезды такого калибра получают 60 тысяч долларов. А в Советском Союзе люди умирали в нищете. Я видел, как уходил Георгий Вицин - в полной нищете», - поделился своим мнением Иосиф Пригожин.
Продюсер акцентировал внимание на том, что много средств уходит у артиста на содержание коллектива, на сценические костюмы, на постановку номеров. Поэтому, говоря о доходах, нужно, по мнению Пригожина, помнить и о расходах. А говоря о якобы баснословных гонорарах звезд, нельзя забывать, что раз артиста приглашают, значит его хотят видеть, слышать и общаться с ним. И за это люди готовы платить.
«Мы во всем ищем укоры, осуждение… Почему нам просто не порадоваться за артистов? Пугачева и Ротару пели еще в советское время, получая по 7 рублей за концерт. Это смешные деньги, а силы и голос уходят. Мы часто даем благотворительные концерты, артисты в этом случае сами ничего не получают, а коллективу за это выступление нужно заплатить », - припомнил Иосиф Пригожин.
«У новых артистов доходы растут, у всех состоявшихся певцов – стагнируют. Невозможно ходить по 50 раз на концерт одного музыканта»
София Ротару вместе с Аллой Пугачевой была одна из самых известных и популярных советских артисток, с 1973 года принимала участие в программе «Песня года», но в 2018-м отменила свое выступление.
Свое решение она обосновала тем, что не хочет «обострять ситуацию и провоцировать радикально настроенных соотечественников». Позже СМИ написали, что время проведения украинскими силовиками операции в Донбассе Ротару пожертвовала ВСУ крупную сумму.
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