Пригожин призвал не считать деньги в кармане Ротару

Гонорар певицы Софии Ротару на корпоративах в Москве составляет 60 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей), плюс расходы на команду певицы -это чуть более 15 тысяч долларов (порядка 960 тысяч рублей).

Как пишет KP.RU, в смету входит проживание в гостинице, транспорт и суточные. Коллектив Ротару состоит из жителей разных городов, поэтому и билеты приходится брать по разным ценам. Кроме того, в ценник включен перелет бизнес-классом для сестры певицы - Аурики.

НСН спросила у продюсера Иосифа Пригожина, много это или мало – 60 тысяч в американской валюте за одно выступление.