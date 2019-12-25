Пригожин сравнил гонорары Юрия Антонова и Пола Маккартни

«Почему Пол Маккартни стоит 3 млн долларов, а Антонов должен стоить 250 тыс долларов? Я считаю, что Антонов тоже заслуживает стоить миллионы долларов. Юрий Михайлович Антонов - величайший композитор, написал огромное количество хитов. Его песни очень приятно петь даже в караоке – какую песню ни возьми, пользуется народной любовью. Юрий Михайлович уже человек солидного возраста и он может позволить себе выходить на сцену за столько, за сколько он хочет. Он находится в том статусе, когда не деньги важны. Вопрос цены это переговорный вопрос, каждый назначает сам себе цену. Мы сейчас находимся не в системе Советского Союза, где государство назначало цены», - сказал Пригожин.

При этом, он отметил, что к дорогостоящим артистам российской эстрады также отнес бы Басту и группу «Ленинград». Кроме того, его подопечной и по совместительству жене, певице Валерии также предлагали выступить на корпоративе 31 декабря за 15 млн рублей. Однако, из-за «приезда сына с новой семьей» артистка отказалась от концерта. «Вот он критерий к вопросу кто дороже, кто дешевле», - подытожил продюсер.

Ранее музыкант Юрий Лоза в интервью НСН назвал причины, по которым заработки российских музыкантов не дотягивают до параметров рейтинга самых богатых музыкантов по версии журнала Forbes.

