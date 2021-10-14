Адресные выплаты или налог на богатых? Как победить нищету по указу Путина

Президент России Владимир Путин назвал рост доходов граждан главной проблемой в России. Он рассказал об этом в интервью телеканалу CNBC. По его словам, решать этот вопрос нужно на базе качественного роста экономики.

Ранее глава государства уже высказывался на эту тему. Он заявлял, что низкие доходы миллионов граждан – главный враг российского общества. Выступая перед депутатами Госдумы восьмого созыва Путин отметил, что это «угроза для стабильного развития и для демографического будущего». Российский лидер сообщил, что в ближайшие три года власти направят около 41,5 трлн рублей на соцподдержку семей с детьми и пожилых людей.

В свою очередь депутаты Госдумы могут принять меры для увеличения доходов граждан, если захотят. Об этом заявил НСН политолог Евгений Минченко. Он уверен, что проблема низких доходов может решаться разными путями.

«Первый – это радикальный рост экономики и рост зарплат. При этом пока способ радикального увеличения ВВП не просматривается. Второй путь – это перераспределение бюджетных средств, сокращение расходов на бюрократический аппарат и «силовую машину», и повышение социальных выплат. Третий вариант – это масштабный передел собственности, больше налогового бремени на богатых и повышение подоходного налога. Эти три развилки существуют, но, насколько я понимаю, пока заявлена четвертая история, а именно – разовые адресные выплаты. При этом разовые выплаты не могут решить проблему, это ситуативная история, которая системно не меняет положение вещей», - отметил Минченко.

Он рассказал, что главная причина снижения доходов граждан - это чрезмерное вмешательство государства в экономику, фактическая «зачистка» малого и среднего бизнеса, чрезмерное давление правоохранительной системы на любую, не санкционированную государством бизнес-активность, а также чрезмерные расходы на бюрократический и силовой аппарат.

У главы Счетной палаты Алексея Кудрина свое мнение на этот счет. Он предполагает, что бедность в России можно снизить в 2 раза за счет адресных выплат. Кудрин отметил, что на адресную поддержку россиянам потребуется несколько сотен миллиардов рублей. По словам главы Счетной палаты, государству это по силам.

Победить бедность в России всего за месяц предложил экономист Михаил Делягин. По его мнению, государству, в первую очередь, нужно довести доходы 13 миллионов нищих россиян до прожиточного минимума, потратив на это 1-1,5 триллиона рублей.

«У нас проблема нищеты, а не бедности. Речь идет о людях с доходом ниже прожиточного минимума, которые не живут, а медленно умирают. Эту проблему можно победить за месяц, если захотеть. Нужно просто компенсировать людям дефицит доходов, надо гарантировать людям право на жизнь и реальный прожиточный минимум. Деньги для этого есть. Во-первых, в федеральном бюджете более 17 триллионов рублей валяются без движения. Причем эти деньги, прокрутившись по налоговой системе, немедленно вернутся в бюджет. Во-вторых, можно начать немного меньше воровать. Если верить данным Счетной палаты, ограничение масштабов воровства даст колоссальные деньги, причем сразу», - сказал Делягин.

Ранее еще один способ борьбы с бедностью предложил член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский. Он считает, что нужно повысить налоги для топ-менеджеров госкорпораций и чиновников.

«Если говорить о повышении налогов, то налогов именно на богатых, на так называемую аристократию – на топ-менеджеров госкорпораций, госбанков, чиновников, депутатов, миллиардеров. Сегодня чудовищное разделение по доходам в обществе», - заявил он.

