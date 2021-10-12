«Низкие доходы граждан». Путин назвал главного врага российского общества
12 октября 202115:41
Президент России Владимир Путин заявил, что низкие доходы миллионов граждан являются главным врагом российского общества, сообщает ТАСС.
Выступая перед депутатами Госдумы РФ восьмого созыва глава государства отметил, что это «угроза для стабильного развития и для демографического будущего».
Ранее на встрече с членами правительства РФ Путин заявил, что главными «врагами» являются «бедность значительного числа граждан», проблемы в системе образования и здравоохранения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,8 млн+28 190 / сут.
Умерли
218 тыс.+973 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+20 706 / сут.
- Милонов заступился за Собчак после смертельного ДТП
- «Низкие доходы граждан». Путин назвал главного врага российского общества
- Путин предложил ввести новые правила индексации маткапитала
- Попова назвала количество закрытых из-за COVID-19 российских школ
- Путин проведет встречу с главами спецслужб стран СНГ
- Россия планирует направить миссию к Венере в 2029 году
- Правительство РФ будет поощрять регионы, свободные от COVID-19
- В Москве усилят контроль за соблюдением антиковидных мер в ночных заведениях
- Начался чрезвычайный саммит Большой двадцатки по Афганистану
- В Минздраве опровергли информацию о начале вакцинации детей от COVID-19
12 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru