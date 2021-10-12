«Низкие доходы граждан». Путин назвал главного врага российского общества

Президент России Владимир Путин заявил, что низкие доходы миллионов граждан являются главным врагом российского общества, сообщает ТАСС.

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Выступая перед депутатами Госдумы РФ восьмого созыва глава государства отметил, что это «угроза для стабильного развития и для демографического будущего».

Ранее на встрече с членами правительства РФ Путин заявил, что главными «врагами» являются «бедность значительного числа граждан», проблемы в системе образования и здравоохранения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияРоссиянеБедностьДепутатыВладимир Путин
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