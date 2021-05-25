«Триллион для нищих». Экономист рассказал, как за месяц победить бедность в России

«Такое ощущение, что Кудрин живет во Франции, в которой есть бедные. У нас проблема нищеты, а не бедности. Речь идет о людях с доходом ниже прожиточного минимума, которые не живут, а медленно умирают. Эту проблему можно победить за месяц, если захотеть. Нужно просто компенсировать людям дефицит доходов, надо гарантировать людям право на жизнь и реальный прожиточный минимум. Вот и все. Деньги для этого есть. Во-первых, в федеральном бюджете более 17 триллионов рублей валяются без движения. Причем эти деньги, прокрутившись по налоговой системе, немедленно вернутся в бюджет. Во-вторых, можно начать немного меньше воровать. Если верить данным Счетной палаты, ограничение масштабов воровства даст колоссальные деньги, причем сразу», - сказал Делягин.

По его словам, чтобы довести доходы россиян до официального прожиточного минимума хватит одного триллиона рублей. При этом Делягин отметил, что реальный и официальный прожиточный минимум расходятся примерно в два раза.