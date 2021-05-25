«Триллион для нищих». Экономист рассказал, как за месяц победить бедность в России

Михаил Делягин в беседе с НСН предложил довести доходы 13 миллионов нищих россиян до прожиточного минимума.

Если государство захочет, проблему с бедностью в России можно решить за месяц, потратив на это 1-1,5 триллиона рублей, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что бедность в в России можно победить за три-четыре года, если адресно помогать только малообеспеченным гражданам.

Экономист назвал причину бедности в России

«Такое ощущение, что Кудрин живет во Франции, в которой есть бедные. У нас проблема нищеты, а не бедности. Речь идет о людях с доходом ниже прожиточного минимума, которые не живут, а медленно умирают. Эту проблему можно победить за месяц, если захотеть. Нужно просто компенсировать людям дефицит доходов, надо гарантировать людям право на жизнь и реальный прожиточный минимум. Вот и все. Деньги для этого есть. Во-первых, в федеральном бюджете более 17 триллионов рублей валяются без движения. Причем эти деньги, прокрутившись по налоговой системе, немедленно вернутся в бюджет. Во-вторых, можно начать немного меньше воровать. Если верить данным Счетной палаты, ограничение масштабов воровства даст колоссальные деньги, причем сразу», - сказал Делягин.

По его словам, чтобы довести доходы россиян до официального прожиточного минимума хватит одного триллиона рублей. При этом Делягин отметил, что реальный и официальный прожиточный минимум расходятся примерно в два раза.

Экспресс-план Кудрина. Бедность в России хотят искоренить за три-четыре года

«Разница, которой не хватает до доведения доходов россиян до прожиточного минимума, до коронавируса была 870 миллиардов рублей, сейчас это где-то триллион. Триллион на всех, а у нас сейчас 13 миллионов человек имеют доход ниже прожиточного минимума. Каждому из них надо выплатить разницу. При этом, если вывести людей из тени, а для этого нужна прогрессивная шкала налогообложения, чтобы бедные и нищие не платили налоги, а это делали те, кто может, тогда выяснится, что необходима меньшая сумма. А чтобы гарантировать людям реальный прожиточный минимум, с учетом их выхода из тени и с учетом ограничений произвола монополий, на это будет достаточно где-то 1,5 триллиона рублей в год. При этом надо понимать, что прокрутившись по налоговой системе, по крайней мере, две третьих этих денег будет возвращаться в бюджет», - заключил собеседник НСН.

Ранее руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц в интервью «Радиоточке НСН» перечислил факторы, мешающие искоренить бедность в России.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:Михаил ДелягинАлексей КудринБедность
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