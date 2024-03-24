В ожидании ареста: Какие показания дают террористы, напавшие на «Крокус»
Подозреваемые в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» рассказали, почему пошли на преступление и как пытались скрыться. Эксперты обсудили их подготовку и предложили властям подумать о выдаче права на оружие силовикам и спортсменам.
Усилены меры безопасности около Басманного суда Москвы, передает ТАСС.
В ближайшее время здесь может состояться рассмотрение ходатайства следствия о заключении под стражу подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле».
ПОДРОБНОСТИ ЗАДЕРЖАНИЙ
Накануне спецслужбам удалось задержать 11 человек, в том числе четырех террористов, которые непосредственно участвовали в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. В Следственном комитете России раскрыли, что для террористов было подготовлено «окно» на российской границе для перехода на Украину.
Один из террористов признался, что ему обещали полмиллиона рублей за совершение теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, следует из кадров допроса.
«За деньги, где-то полмиллиона рублей. Деньги еще не все получил, только половину. На карту просто переводили. Оружие они сами доставили, люди написали в Telegram, там не было имени и фамилии. Они мне написали. Я в Telegram смотреть уроки, слушал проповедника. Вот его помощник мне написал. Написал около месяца назад, поздоровался, деньги предлагал за убийство. Они скинули место, сказали, что без разницы, кого убивать, просто заходить и убивать», - сказал террорист.
Выяснилось, что за день до теракта подозреваемый побывал на одном из мероприятий в «Крокус Сити Холле». Его интересовала планировка помещений, расположение постов охраны – требовалось просчитать пути отхода группы, пишет Telegram-канал «Shot».
Видео допроса второго террориста, причастного к стрельбе в подмосковном «Крокус Сити Холле» опубликовала главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Задержанный не говорит по-русски, поэтому правоохранители общались с ним с помощью переводчицы.
Из несвязного рассказа следует, что подозреваемый купил легковушку, хотел работать на этой машине в такси. Познакомился с одним из террористов в Telegram, когда покупал машину, покупка состоялась на Дмитровском шоссе.
«Знакомый Абдулло купил машину, хотели работать на этой машине в такси. Познакомились в Telegram около 10-12 дней назад. Он был с нами. Я сказал, что я без работы и хочу работать. Абдула купил машину где-то на Дмитровском шоссе, у своих родственников», - сказал террорист.
Третий из задержанных террористов, причастных к стрельбе в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, заявил, что они с подельниками выбросили оружие у дороги по пути в Брянскую область во время побега.
«Оружие сбросили где-то на дорогу. Мои друзья выкинули. Нас задержали уже без автоматов. Мы его скинули до того, как сюда приехали», - сказал преступник.
ЭКСПЕРТЫ - О ПОДГОТОВКЕ ТЕРРОРИСТОВ
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с НСН высказал предположение, что организатор атаки на «Крокус» имеет военную подготовку.
«Говорить что террористы – суперпрофессионалы, я бы не стал, что - дилетанты, тоже бы не стал. Есть уровень определённой подготовки. Убеждён в том, что они участвовали в боевых действиях. Посмотрел, как магазин использовали – как в контртеррористической операции: магазины (автоматов – прим. НСН) перемотаны изолентой и так далее. Думаю, что, во всяком случае, организатор имеет опыт военной подготовки», - подчеркнул депутат.
Почетный президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил НСН, что террористам не понадобилась существенная подготовка, чтобы осуществить задуманное.
«Говорить о какой-то существенной подготовке террористов мне трудно. Человеку, который вооружен автоматом, чтобы стрелять в живых людей, как по мишеням, большой подготовки не требуется. Но организацию того, что эти нелюди совершили, продумали очень хорошо. Они демонстративно находились в камуфляже, не скрывали этого, а потом переоделись и в той страшенной панике, которая была, сели в машину и уехали», — отметил он.
ВЫДАТЬ ОРУЖИЕ
Военный корреспондент Александр Сладков после теракта в «Крокус Сити Холле» предложил задуматься о разрешении военным, силовикам или спортсменам носить оружие.
«Бандиты вооружены, мы — нет. Террористы вооружены, мы — нет... Я не предлагаю завтра выдать каждому второму по пушке, нет...Вы видели кадры, как террористы совершенно безнаказанно, как на стрельбище, ведут огонь по безоружным людям. Были бы пистолеты у людей, их бы перебили, как куропаток. Или хотя бы имели пистолеты офицеры полиции, ФСБ, Росгвардии, Минобороны, СВР или люди, имеющие звание кандидат и мастер спорта по стрельбе. Жертв было бы гораздо меньше. Надо об этом подумать», – предложил он в своем Telegram.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта перед началом концерта группы «Пикник». Огонь открыли по посетителям, после чего начался пожар. В результате погибли 133 человека, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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