Кадыров призвал ликвидировать террористов на фоне теракта в «Крокусе»
Чеченский лидер Рамзан Кадыров призвал находить и ликвидировать террористов, подобных тем, которых сегодня задержали в Брянской области. Соответствующую запись глава Чечни опубликовал в своем Telegram-канале.
«Где бы мы ни были, мы будем выискивать и ликвидировать подобных шайтанов, террористов и сатанистов», — заверил Кадыров. Он также разместил кадры задержания подозреваемых в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».
Ранее президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в связи с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru