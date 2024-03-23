Кадыров призвал ликвидировать террористов на фоне теракта в «Крокусе»

«Где бы мы ни были, мы будем выискивать и ликвидировать подобных шайтанов, террористов и сатанистов», — заверил Кадыров. Он также разместил кадры задержания подозреваемых в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Ранее президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в связи с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

