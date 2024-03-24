Медведев пообещал отомстить за жертв теракта в «Крокусе»

«Царствия Небесного всем безвинно убиенным!» - написал Медведев в Telegram-канале.

К посту он прикрепил одноименный трек группы «Пикник», выступление которой было запланировано в день трагедии. Зампред Совбеза опубликовал версию композиции без слов.

Медведев также пообещал отомстить за каждого убитого в результате теракта в «Крокусе».



«Мы отомстим за каждого. И все, кто причастен, вне зависимости от страны происхождения и статуса – отныне наша легальная и главная цель», - заявил политик.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев в эфире НСН заверил, что российские спецслужбы проведут расследование теракта в «Крокус Сити Холле» и сделают выводы, которые станут толчком для принятия определенных решений.