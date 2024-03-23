Депутат Хинштейн: Удалось задержать двоих подозреваемых в теракте в Подмосковье

Он добавил, что водитель «Рено» не остановил машину по требованиям сотрудников правоохранительных органов и попытался скрыться. В ходе погони правоохранители открыли стрельбу по автомобилю, после чего тот перевернулся. Одного подозреваемого удалось задержать на месте, остальные скрылись в лесу. Второй подозреваемый был задержан примерно в 3:50 по местному времени (совпадает с московским). Сейчас силовые ведомства ведут розыск остальных подозреваемых.

Хинштейн отметил, что в салоне разбитого автомобиля были обнаружены магазин к автомату «АКМ», пистолет «ПМ» и паспорта граждан Таджикистана.

Ранее в министерстве иностранных дел Таджикистана заверили, что не получали от российских властей подтверждения причастности к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» граждан Таджикистана.

