Депутат Хинштейн: Удалось задержать двоих подозреваемых в теракте в Подмосковье
Согласно предварительным данным, автомобиль «Рено», использовавшийся для передвижения подозреваемых в совершении теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, был обнаружен минувшей ночью близ деревни Хацунь (Карачевский район, Брянская область). Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
Он добавил, что водитель «Рено» не остановил машину по требованиям сотрудников правоохранительных органов и попытался скрыться. В ходе погони правоохранители открыли стрельбу по автомобилю, после чего тот перевернулся. Одного подозреваемого удалось задержать на месте, остальные скрылись в лесу. Второй подозреваемый был задержан примерно в 3:50 по местному времени (совпадает с московским). Сейчас силовые ведомства ведут розыск остальных подозреваемых.
Хинштейн отметил, что в салоне разбитого автомобиля были обнаружены магазин к автомату «АКМ», пистолет «ПМ» и паспорта граждан Таджикистана.
Ранее в министерстве иностранных дел Таджикистана заверили, что не получали от российских властей подтверждения причастности к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» граждан Таджикистана.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru