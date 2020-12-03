Григорян: На промышленном Севере воздух стал чище, чем в Москве!
Лидер группы «Крематорий» Армен Григорян рассказал о своем «гастрольном взгляде» на экологию в стране.
Лидер группы «Крематорий» Армен Григорян и бас-гитарист коллектива Николай Коршунов поддержали совместный проект НСН и «НАШЕго радио» «Экология начинается с тебя», который стартовал на этой неделе в эфире популярной радиостанции. В прямом эфире музыканты признались, что на их «гастрольный взгляд», в промышленных северных городах России воздух много чище, нежели в Москве или на юге страны.
«Возможно, я покажусь кому-то непатриотичным, но каждый раз, когда мы возвращаемся после гастролей в Москву, то столицу сложно сравнивать с небольшими городами. Вот, допустим, Череповец, там есть развитая промышленность, но я там так хорошо спал и высыпался, там был такой чистый белый снег, как в Лапландии, поэтому для нас вся поездка была как глоток свежего воздуха», — рассказал Армен Григорян.
По словам музыканта, на севере страны, с экологической точки зрения, ему намного комфортнее, чем в южных курортных городах.
«На Севере чистота видна и заметна. Вот наш Юг загрязнен очень сильно, мне кажется, особенно Ростов и Краснодар. Скажу больше: мы, когда были в Норильске, никакой гадости там не почувствовали, но там нам было очень хорошо, там настоящая зима, и дышалось прекрасно. Возможно, такое впечатление складывается, потому что я путешествую как гастролер, если там пожить, то мнение может и измениться», — предположил лидер группы «Крематорий».
Сейчас в промышленных городах России, в рамках национального проекта «Экология», на заводах и предприятиях активно устанавливают самые разные очистительные сооружения, чтобы людям было легче и лучше дышать. В 12 промышленных городах — Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите — уже проводятся комплексные мероприятия по снижению выбросов в атмосферу. Создается система контроля и мониторинга за выбросами загрязняющих веществ с крупных промышленных предприятий.
А, вот, бас-гитарист группы «Крематорий» Николай Коршунов, заявил, что в Петербурге местные жители недооценивают чистоту своего города:
«Мне легче всего дышится в Питере. Когда его жители говорят, что у них дышать невозможно, мне кажется, это синдром человека, живущего у моря, я это так называю: когда дом прямо на берегу моря стоит всю жизнь, а жители купаться не ходят. В последние годы, как я замечаю, в Петербурге и воздух, и погода лучше, чем в Москве. Я все лето провел там во время самоизоляции, и мне в Питере было легче во всех отношениях», — признался музыкант.
Ранее проект «Экология начинается с тебя» поддержали актер театра и кино Камиль Ларин и лидер группы «Анимация» Константин Кулясов. Актер признался, что сейчас ответственному отношению к экологии его учит малолетний сын, а музыкант рассказал, как убирал лес от мусора вместо съемок.
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