Григорян: На промышленном Севере воздух стал чище, чем в Москве!

Лидер группы «Крематорий» Армен Григорян и бас-гитарист коллектива Николай Коршунов поддержали совместный проект НСН и «НАШЕго радио» «Экология начинается с тебя», который стартовал на этой неделе в эфире популярной радиостанции. В прямом эфире музыканты признались, что на их «гастрольный взгляд», в промышленных северных городах России воздух много чище, нежели в Москве или на юге страны.

«Возможно, я покажусь кому-то непатриотичным, но каждый раз, когда мы возвращаемся после гастролей в Москву, то столицу сложно сравнивать с небольшими городами. Вот, допустим, Череповец, там есть развитая промышленность, но я там так хорошо спал и высыпался, там был такой чистый белый снег, как в Лапландии, поэтому для нас вся поездка была как глоток свежего воздуха», — рассказал Армен Григорян.

По словам музыканта, на севере страны, с экологической точки зрения, ему намного комфортнее, чем в южных курортных городах.

«На Севере чистота видна и заметна. Вот наш Юг загрязнен очень сильно, мне кажется, особенно Ростов и Краснодар. Скажу больше: мы, когда были в Норильске, никакой гадости там не почувствовали, но там нам было очень хорошо, там настоящая зима, и дышалось прекрасно. Возможно, такое впечатление складывается, потому что я путешествую как гастролер, если там пожить, то мнение может и измениться», — предположил лидер группы «Крематорий».